Польша уже получила запрос Грузии на экстрадицию Саакашвили

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Грузинская прокуратура в 2017 году уже отправляла в Польшу запрос об экстрадиции экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, заявила министр юстиции Тея Цулукиани.

"В прошлом году господин Саакашвили был в гостях в Польше, и в то время грузинская сторона обратилась и к этой стране с просьбой об экстрадиции", — сказала Цулукиани в эфире грузинского телевидения.

По ее словам, "Грузия не снимала и не снимет запрос Украине об экстрадиции Михаила Саакашвили". Цулукиани рассказала, что у Киева было два выбора: экстрадировать Саакашвили на родину или депортировать в Польшу. "Украина выбрала второй вариант", — добавила она.

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"Запрос об экстрадиции в Польшу направлен и там действуют те же правила. Это свежие новости, следовательно, мы не можем потребовать у Польши срочно отреагировать. В Европейских странах существует одна и та же процедура. Мы являемся членами одной и той же европейской конвенции по экстрадиции. Речь идет о нескольких судебных инстанциях, что требует времени. Если эти процедуры начнутся в Польше, мы можем говорить о каких-либо результатах", — заявила министр.

В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.