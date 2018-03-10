В День соборности Украины в Киеве открыли мемориальную доску командиру корпуса Сечевых Стрельцов, полковнику Армии УНР Евгению Коновальцу. На мероприятии присутствовали вице-премьер-министр Украины Павел Розенко и министр культуры Украины Евгений Нищук.
В Украине вялыми но уверенным темпами идет процесс перегероизации нации, то есть – героев прежних плавно декоммунизировали, а на освободившееся место экспортируют новых героев. Откуда? С Запада, конечно, Украины.
Верховная Рада признала УПА, УНР и другие организации борцами за независимость, следующим шагом должно быть перезахоронение Степана Бандеры и Евгения Коновальца на родной земле, заявил народный депутат Украины Тарас Батенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".