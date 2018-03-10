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    Евгений Коновалец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Вандалы облили красной краской памятную доску Евгению Коновальцу
    Под Киевом облили краской памятную доску создателю ОУН
    09:50 29.05.2017
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    Инцидент произошел в Боярке в ночь на воскресенье. Доску уже отмыли. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски хулиганов.
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению Коновальцу
    Открытие мемориальной доски Евгению Коновальцу в Киеве 
    19:04 22.01.2017
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    В День соборности Украины в Киеве открыли мемориальную доску командиру корпуса Сечевых Стрельцов, полковнику Армии УНР Евгению Коновальцу. На мероприятии присутствовали вице-премьер-министр Украины Павел Розенко и министр культуры Украины Евгений Нищук.
    Евгений Коновалец. Архивное фото
    Евгений Коновалец. Справка
    08:40 22.01.2017
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    Евгений Коновалец родился 14 июня 1891 года в селе Зашков под Львовом, погиб 23 мая 1938 года в Роттердаме. Исполнителем покушения стал агент советской службы внешней разведки Павел Судоплатов.
    Флаг Украины
    Берите, пользуйтесь, крепитесь. Галичина экспортирует не только мусор
    08:13 20.10.2016
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    В Украине вялыми но уверенным темпами идет процесс перегероизации нации, то есть – героев прежних плавно декоммунизировали, а на освободившееся место экспортируют новых героев. Откуда? С Запада, конечно, Украины.
    Могила Степана Бандеры в Мюнхене
    Бандеру и Коновальца нужно перезахоронить на родной земле - депутат
    18:48 05.05.2015
    376День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Верховная Рада признала УПА, УНР и другие организации борцами за независимость, следующим шагом должно быть перезахоронение Степана Бандеры и Евгения Коновальца на родной земле, заявил народный депутат Украины Тарас Батенко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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