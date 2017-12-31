"Правый сектор" назвал города, в которых пройдут марши в честь Бандеры

КИЕВ, 31 дек — РАИ Новости Украина. В понедельник, 1 января, в десяти городах Украины состоятся марши и факельные шествия в честь лидера ОУН Степана Бандеры. Об этом сообщает на своей странице в Facebook движение "Правый сектор".

"Уже завтра, 1 января 2018 года Божьего, торжественными факельными маршами украинцы пройдут по улицам городов Украины, чтобы почтить Степана Бандеру", — говорится в анонсе.

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Организуют марши местные ячейки движения.

В "Правом секторе" уточнили, что колонны с факелами пройдут по улицам Киева, Львова, Сум, Харькова, Тернополя, Днепра, Ровно, Херсона, Кривого Рога и Мелитополя.

В столице маршрут шествия начнется в парке Тараса Шевченко. Затем по улице Владимирской, через бульвар Тараса Шевченко, выйдет на улицу Крещатик до Майдана Независимости, где состоится традиционное вече.

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Напомним, ранее о своем участии в маршах и шествиях в честь Бандеры заявляли "Национальный корпус", ВО "Свобода" и другие "правые" организации.