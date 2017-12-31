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    Общество

    "Правый сектор" назвал города, в которых пройдут марши в честь Бандеры

    Тема:

    Радикализм захватил Украину (75)

    (обновлено: )5610
    В "Правом секторе" уточнили, что колонны с факелами в первый день нового года пройдут по улицам Киева, Львова, Сум, Харькова, Тернополя, Днепра, Ровно, Херсона, Кривого Рога и Мелитополя.
    Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве. Архивное фото
    ВО "Свобода" / Facebook

    КИЕВ, 31 дек — РАИ Новости Украина. В понедельник, 1 января, в десяти городах Украины состоятся марши и факельные шествия в честь лидера ОУН Степана Бандеры. Об этом сообщает на своей странице в Facebook движение "Правый сектор".

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    "Уже завтра, 1 января 2018 года Божьего, торжественными факельными маршами украинцы пройдут по улицам городов Украины, чтобы почтить Степана Бандеру", — говорится в анонсе.

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    Организуют марши местные ячейки движения.

    В "Правом секторе" уточнили, что колонны с факелами пройдут по улицам Киева, Львова, Сум, Харькова, Тернополя, Днепра, Ровно, Херсона, Кривого Рога и Мелитополя.

    В столице маршрут шествия начнется в парке Тараса Шевченко. Затем по улице Владимирской, через бульвар Тараса Шевченко, выйдет на улицу Крещатик до Майдана Независимости, где состоится традиционное вече.

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    Напомним, ранее о своем участии в маршах и шествиях в честь Бандеры заявляли "Национальный корпус", ВО "Свобода" и другие "правые" организации. 

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