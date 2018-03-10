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    Виталий Милонов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов во время крестного хода
    В России хотят запретить проведение Хэллоуина в школах и детсадах
    07:45 19.10.2017
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    По мнению депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, в России уже давно назрела потребность в том, чтобы оградить детей "от тлетворного негативного влияния Хэллоуина".
    Обстрелянный микроавтобус российского депутата Виталия Милонов
    Микроавтобус российского депутата попал под обстрел в Горловке
    11:50 15.08.2016
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    Как сообщил Виталий Милонов, в момент обстрела его не было в микроавтобусе, однако в нем ехал его помощник. Также сообщается, что в результате обстрела никто не пострадал.
    Автобус Милонова с гумпомощью обстреляли в Донбассе
    Депутат РФ Милонов сообщил, что автобус с гумпомощью обстреляли в Донбассе
    03:56 15.08.2016
    258АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова, микроавтобус, на котором волонтеры и его помощники перевозили гуманитарную помощь и лекарства попал под обстрел.
    Факельное шествие сторонников Бандеры
    В РФ призвали приравнять идеологию Бандеры к экстремизму
    12:43 12.07.2016
    1244Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Соответствующее обращение в Минюст РФ направил депутат из Санкт-Петербурга Виталий Милонов. Он просит изучить данную идеологию и внести ее в список запрещенных для распространения на территории РФ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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