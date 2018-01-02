Соколовская: марши радикалов будут нарастать

РИА Новости Украина

В понедельник, 1 января, традиционные факельные шествия и вече прошли во многих других областных и районных центрах Украины в честь дня рождения Степана Бандеры. Впервые такие мероприятия прошли близ линии разграничения в Донбассе.

В столице собрались более тысячи сторонников националистической партии "Свобода" и представителей ультраправых движений. Они с зажженными факелами прошли по центральным улицам, а затем провели митинг на Майдане Незалежности. Шествие сопровождали полицейские и кинологи.

"Наши воины уже готовы перейти административную границу и забрать Крым обратно в состав Украины, — кричал в микрофон активист, забравшийся на импровизированный постамент. - Националисты внимательно смотрят за действиями этой трусливой власти и если они признают особый статус для Донбасса, мы выгоним вон этих деятелей. Украине нужна новая, украинская власть".

По данным МВД Украины, марши и митинги прошли более чем в 20 регионах страны.

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"Киев новогодний теперь бывает таким. Чем сильнее украинцев пытаются согнуть, тем резче выпрямляется осиновый кол протеста", — так отреагировала на марш в центре столицы политический эксперт Янина Соколовская.

"И в марше, ранее собиравшем сотни людей (все ж 1 января тяжкий постпраздничный день), теперь участвуют тысячи. И праворадикальное крыло крепнет на фоне обездвиженного левого. И пока война не закончена, марши будут расти и множится, а радикальный вектор нарастать", — прогнозирует эксперт на своей странице в Facebook.