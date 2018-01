Тренды в мире: Трамп в Давосе, увольнение из-за Бандеры в Украине

РИА Новости Украина

Приглашение Макрона

Многие СМИ (Guardian, Daily Express, Telegraph, Independent, Hill, Newsweek и другие) пишут о том, что американский президент Дональд Трамп примет французского коллегу Эммануэля Макрона в США с государственным визитом в конце апреля. Как подчеркивают издания, это будет первый государственный визит иностранного лидера при президенте Трампе после его инаугурации. "Трамп является первым американским президентом за десятилетия, который завершает свой первый год, не предложив ни одному из коллег совершить государственный визит", — пишет газета Guardian, отмечая, что, как правило, такие приглашения являются "дипломатическим инструментом, используемым для создания впечатления и демонстрации связей между союзниками". "Тереза Мэй, похоже, была оскорблена Трампом на фоне сообщений о том, что … первым гостем … станет французский президент", — пишет газета Telegraph. "Если это подтвердится, это станет ударом для Мэй, которая стала первым лидером, посетившим Трампа в Белом доме", — отмечает Telegraph. Издание добавляет, что Трамп уже встретился с большим числом коллег в Белом доме, иногда на обеде, а также за границей. Недавно он сообщил, что встретился более чем со 100 коллегами. Однако это несопоставимо с государственным визитом, добавляет издание. "В то время как Белый дом принимал у себя нескольких мировых лидеров в первый год президентства Трампа, Макрон получит первый торжественный прием, традиционно включающий государственный визит, а также правительственный обед", - пишет газета Hill. Как отмечает газета Independent, конкретная дата еще не известна, но может прозвучать во время выступления Трампа в Давосе.

Читайте также: Порошенко в Давосе: как это отразится на гривне?

Новый глава ФРС

Сенат США в ходе голосования во вторник утвердил Джерома Пауэлла главой Федеральной резервной системы — американского центрального банка, об этом пишут такие газеты, как Washington Post, Washington Times, Financial Times, New York Times, Politico и другие. "Джером Пауэлл был утвержден сенатом США в качестве следующего председателя правления ФРС, чтобы встать после Джанет Йеллен у руля самого мощного центрального банка в мире", — пишет газета Financial Times. По данным издания, за кандидатуру Пауэлла было отдано 85 голосов, против – 12. Срок полномочий нынешней главы ФРС Джанет Йеллен истекает 3 февраля. "Пауэлл будет рад экономическому наследию", которое отвечает последним стандартам, пишет Financial Times, отмечая, что Пауэлл представляет собой "преемственного кандидата, который в краткосрочной перспективе не должен отклоняться" от политики Йеллен. Газета New York Times отмечает, что Пауэлл является "умеренным республиканцем, который работал в правлении ФРС с 2012 года и проголосовал за каждое политическое решение, принимаемое в этот период". Издание добавляет, что он возглавит ФРС в период относительного экономического затишья. "Восстановление экономики продолжается уже девять лет — один из самых длительных периодов в американской истории, и выбор Трампа рассматривается, как стремление к непрерывности политики", — пишет Politico. По данным газеты Washington Times, Торговая палата США назвала Пауэлла "нужным человеком в нужное время".

Допрос генпрокурора США

Ведущие мировые СМИ обсуждают появившуюся информацию о том, что генеральный прокурор и глава министерства юстиции США Джефф Сешнс дал показания в рамках расследования о якобы имевшем место "вмешательстве" России в выборы в США в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Как сообщила газета New York Times, беседа состоялась на прошлой неделе в офисе Мюллера и продолжалась несколько часов. Издание отмечает, что Сешнс стал первым из действующих членов кабинета президента США Дональда Трампа, допрошенным в рамках расследования.

"Допрос прокурора состоялся через семь месяцев после назначения Мюллера и в то время, когда Трамп продолжает публично жаловаться на продолжающееся расследование", — пишет газета Politico. Издание отмечает, что Сешнс был советником Трампа во время его предвыборной кампании и сыграл роль в событиях, затрагивающие некоторые направления в расследовании команды спецпрокурора. "Возможно, самым важным является его участие в обсуждениях в Овальном кабинете, которые привели к увольнению директора ФБР Джеймса Коми в марте прошлого года", — пишет Politico. Издание также отмечает, что допрос Сешнса состоялся довольно поздно, напомнив, что нескольких старших помощников Белого дома допросили еще в ноябре и декабре. Газета USA Today отмечает, что Сешнс также станет ключевым свидетелем в расследовании того, пытался ли президент препятствовать расследованию.

Первая леди США отказалась сопроводить мужа в Давос

Особое внимание СМИ уделили информации о том, что первая леди США Меланья Трамп не будет сопровождать своего супруга в поездке в швейцарский Давос. Так, газета Business Insider отмечает, что "отсутствие первой леди последовало за несколькими днями молчания" после откровений о том, что один из адвокатов Трампа заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за молчание о сексуальной связи в 2006 году. После того, как появилась эта информация, Меланья Трамп вместе с мужем уехала в семейное поместье Мар-а-Лаго во Флориде, однако не появлялась на двух обедах, которые он устраивал, отмечает газета Independent.

При этом первый директор жены президента по связям с общественностью сообщил журналу People, что отмена поездки в Давос связана "со слишком большим количеством проблем в планировании и логистике". "Это уже не первый раз на этой неделе, когда первая леди дистанцировалась от мужа", — пишет газета Daily Express. Издание отмечает, что накануне Меланья Трамп опубликовала в Instagram фотографию, посвященную годовщине инаугурации президента. Однако в сообщении "нет никакого упоминания о ее муже Дональде", добавляет газета. При этом на фото также нет Трампа.

Уволили из-за Бандеры

Комичный по своей сути случай произошел на Западной Украине. Начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области уволили за требования к сотрудникам знать биографию главного украинского националиста Степана Бандеры и едва ли не наизусть напевать одну из популярных в УПА песен, пишет Олег Пономарев для латвийского издания Riga.Rosvesty.

"Шутки шутками, но Министерство юстиции Украины проявило здесь редкую для власти оперативность и разум. Или просто решили замять скандал, который явно выходит за рамки морали и разума", — говорится в материале.

Впрочем, это случай в Украине далеко не первый и далеко не единичный — профессионалы разных уровней не раз страдали или лишались работы только из-за того, что, по мнению кучки националистов, они недостаточно "патриотичны".

Итак, 3 января 2018 г. Министерство юстиции Украины уволило с занимаемой должности начальника Главного территориального управления юстиции по Львовской области Ярослава Жукровского с формулировкой — "За превышение служебных полномочий". Как оказалось, ультрапатриотичный чиновник при приме сотрудников на работу проверял их на знание текста песни "Лента за лентой", прославляющей преступления УПА.

Донбасс и миротворцы

Немецкий политолог Андреас Умланд проанализировал для Focus (Германия) инструмент миротворческой миссии для Донбасса и политику Запада по отношению к России.

Он напомнил, что западная дипломатия объявила официальной целью отправку крупной миротворческой миссии по урегулированию конфликта на востоке Украине лишь после того, как российский президент Владимир Путин в сентябре 2017 года предложил отправить небольшую и вооруженную легкими видами оружия группу войск ООН для защиты действующих там безоружных наблюдателей ОБСЕ (Шерр (Sherr) 2017 год).

Таким образом, теперь существует возможность разработать и внедрить практичную программу действий для преобразования нереалистичных Минских соглашений. "Основная проблема предложения по решению конфликта, однако, заключается в том, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности, имеет право вето", — отмечает автор.

Москва должна объявить свое согласие не только на символическую, но и на многочисленную и хорошо вооруженную, а также обладающую адекватным мандатом миротворческую миссию ООН, состоящую из нескольких тысяч, даже нескольких десятков тысяч оснащенных тяжелыми вооружениями солдат в голубых касках наряду с сопровождающей их гражданской администрацией.

Даже при готовности Запада полностью профинансировать такую дорогостоящую миротворческую миссию на длительный срок получить согласие от Кремля будет сложно. Можно предположить, что Москва — в случае, если она вообще даст согласие на отправку полноценной миротворческой миссии — попытается влиять на политическую и организационную форму такой операции ООН.