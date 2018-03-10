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    Артем Семинихин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Мэр Конотопа Артем Семенихин против Украинского выбора. Видео
    Мэр Конотопа выгнал из города сторонников "Украинского выбора" 
    05:09 27.04.2017
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    Во время скандала городской голова громко кричал и обвинял участников собрания в сепаратизме. В движении "Украинский выбор", лидером которого является Виктор Медведчук, обвинили Артема Семенихина в дебоше.
    Портрет Степана Бандеры в кабинете мэра Конотопа
    Мэр Конотопа заменил в своем кабинете портрет Порошенко на портрет Бандеры
    04:31 19.11.2015
    857Второй тур выборов мэров: итоги
    Новый мэр Артем Семенихин и новоизбранные депутаты городского совета Конотопа официально вступили в свои полномочия на первой сессии седьмого созыва в среду.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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