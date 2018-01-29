В Киеве на Бандеровских чтениях обсудят образ современных националистов

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КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 февраля, в Киеве пройдут V Бандеровские чтения "Миссия Украины и национальные интересы в глобализирующемся мире: образ националистов". К участию в чтениях приглашены известные политологи, дипломаты, историки, философы и лидеры правых политических сил, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия — негосударственного аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" и Научно-исследовательского института украиноведения.

"В этом году в рамках V Бандеровских чтений состоится обсуждение актуальных проблем международного позиционирования Украины и вызовов на современные геополитические угрозы, глобализма, ограничения субъектности национальных государств и размывание идентичности", — говорится в сообщении.

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На чтениях состоится объявление результатов всеукраинского конкурса эссе для молодых ученых "Способна ли Украина на свой геополитический проект" и награждение его победителей. Также будут вручены юбилейные медали к 75-летию Украинской Повстанческой Армии от фонда "Летопись УПА" участникам украинского освободительного движения середины ХХ века.

Также на мероприятии будет действовать выставка Института национальной памяти и запланировано проведение ярмарки националистической литературы с автограф-сессиями присутствующих авторов.

Бандеровские чтения проводятся с 2014 года в первые дни февраля во время создания Организации Украинских националистов 1929 года, как движения, которое определило своей целью установление Украинского соборного самостоятельного государства, его сохранение и развитие.

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Далее Бандеровские чтения по вопросам украинского государства и идеологии национализма проводились ежегодно.

В этом году данное мероприятие проведут в колонном зале Киевсовета.

Напомним, сейм Польши 26 января принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".