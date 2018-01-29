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    Президент Польши намерен изучить закон о запрете "бандеровской идеологии"

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    По словам пресс-секретаря главы Польши Кшиштофа Лапиньского, польская сторона должна последовательно бороться за правду, в течение многих лет "слишком часто слышали ложь о польских лагерях смерти".
    Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда тщательно проанализирует законопроект, предусматривающий уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии", заявил пресс-секретарь главы государства Кшиштоф Лапиньский, передает "Радио Польша".

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    "В этой ситуации не нужно руководствоваться эмоциями. Одновременно польская сторона должна последовательно бороться за правду. В течение многих лет слишком часто мы слышали ложь о т.н. польских лагерях смерти. Мы не можем позволить, чтобы происходили подобные вещи, и именно затем нужен этот закон. Он никак не касается научных исследований или, не приведи господь, фальсификации правды о Холокосте", — сказал Лапиньский.

    Напомним, Сейм Польши в пятницу принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, которые в числе прочего вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии. Согласно закону, тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления, "подлежит штрафу либо наказанию в виде лишения свободы на срок до 3 лет". В ответ на это МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу принятого закона и ждет от Сената Польши, который должен в свою очередь рассмотреть закон, политической мудрости.

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