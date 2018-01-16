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    УНА-УНСО, C14 и Музыкальный Батальон маршем пройдут по центру Киева

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    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (284)

    (обновлено: )563013
    Девять националистических организаций проводят акцию с требованием принять пакет законов: "О деоккупации и реинтеграции Донбасса", "О коллаборационизме", "Об Антикоррупционном суде" и другие.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на 9.00 во вторник запланировано проведение марша "Стоп реванш", который посвящен принятию ряда резонансных законов в Верховной Раде.

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    Организаторы акции сообщают, что на данный момент требования инициативы "Стоп Реванш" поддержали "Свободные Люди", "Молодежный националистический конгресс — МНК", Украинская народная рада Донецкой и Луганской областей, C14 news, УНА-УНСО, "Национальный альянс", "Музыкальный Батальон", организация участников АТО "Булава", InformNapalm.

    Марш начнется в 9.00 от стадиона "Динамо" по улице Грушевского в сторону Верховной Рады.

    Организаторы марша требуют от парламента принять, а от президента — утвердить такие законопроекты: "О деоккупации и реинтеграции Донбасса" (№ 7163), "О коллаборационизме" (№7425, №7426, №5086), "Об Антикоррупционном суде" с учетом замечаний Венецианской комиссии. Рассмотрение этих документов уже запланировано в Верховной Раде. В закон "О реинтеграции Донбасса" подано около 700 поправок.

    Кроме того, они настаивают на принятие пакета законов о "гуманитарной деоккупации": об украинском языке, церковь и т.д. для комплексной противодействия влиянию России (№4511, №2858, №6623, №5670-Д).

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    Среди требований участников марша: ввести санкции против России, "российских и пророссийских олигархов, привлечь к ответственности Фирташа, Левочкина, Новинского, Медведчука, Ахметова и др". (законопроекты №2509, №2607, №5397, №2624, №3779).

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