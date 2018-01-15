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    В Украине испытали модернизированный ЗРК "Печора"

    (обновлено: )49406
    Отечественная компания "Радионикс" и государственное предприятие "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" провели пуски ракет с модернизированного ЗРК C-125М "Печора".
    Испытательные пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Печора
    Скриншот видео

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Испытательные пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Печора" провели в Украине, сообщило в понедельник конструкторское бюро "Луч".

    "Отечественная компания "Радионикс" и государственное предприятие "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" провели пуски ракет с модернизированного ЗРК C-125М "Печора". В ракете 5В27Д-М2 устанавливается активная радиолокационная головка самонаведения. На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М", — говорится в сообщении конструкторского бюро в Facebook.

    Дальняя граница зоны поражения ЗРК с новыми ракетами составляет 40 километров, максимальная высота зоны поражения – 25 километров, отмечается в сообщении.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил об успешных испытаниях ракетного комплекса "Ольха".

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