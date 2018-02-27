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    Общество

    Только бизнес. Радикалы из С14 предлагают за деньги "кошмарить врагов"

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (199)

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    В комментариях под скандальным постом организации в соцсети некоторые пользователи интересуются, где можно ознакомиться с прейскурантом радикалов.
    С14 обрисовали помещение Россотрудничества
    strana.ua

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Радикальная организация C14 обнародовала объявление, в котором, по сути, предлагает свои услуги за финансовое вознаграждение. Объявление опубликовано на странице организации в Facebook.

    Читайте также: Цель и средства: националисты намерены держать украинцев в страхе

    "С14 работает для вас. Помогите нам держаться на плаву. А мы поможем Вам. Для постоянных благотворителей, открываем ящик пожеланий. Кого бы из врагов Вы хотели покошмарить? Мы постараемся это осуществить", — говорится в объявлении, которое сопровождается фото сожжения советской символики и флагов Партии регионов. 

    Facebook С14
    Объявление праворадикальной организации С14

    Примечательно, что в комментариях под постом некоторые пользователи интересуются, где можно ознакомиться с прейскурантом радикалов и сколько будет стоить" укошмарить" нынешнюю власть, если "это не табу" для С14. 

    Смотрите также: Нападение радикалов "С14" на здание "Россотрудничества" в центре Киева

    Ранее РИА Новости Украина сообщало об активной и агрессивной рекламе в соцсетях скандальной организации "Национальные дружины". 

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