Только бизнес. Радикалы из С14 предлагают за деньги "кошмарить врагов"

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Радикальная организация C14 обнародовала объявление, в котором, по сути, предлагает свои услуги за финансовое вознаграждение. Объявление опубликовано на странице организации в Facebook.

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"С14 работает для вас. Помогите нам держаться на плаву. А мы поможем Вам. Для постоянных благотворителей, открываем ящик пожеланий. Кого бы из врагов Вы хотели покошмарить? Мы постараемся это осуществить", — говорится в объявлении, которое сопровождается фото сожжения советской символики и флагов Партии регионов.

Facebook С14 Объявление праворадикальной организации С14

Примечательно, что в комментариях под постом некоторые пользователи интересуются, где можно ознакомиться с прейскурантом радикалов и сколько будет стоить" укошмарить" нынешнюю власть, если "это не табу" для С14.

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Ранее РИА Новости Украина сообщало об активной и агрессивной рекламе в соцсетях скандальной организации "Национальные дружины".