Надежда Савченко: демонтаж героини. Реакция Запада

Владимир Матвеев, обозреватель

Бывший пилот украинской армии и парламентарий Надежда Савченко, став критиком украинского президента Порошенко, обвиняется Киевом в том, что она якобы планировала физически ликвидировать руководство Украины, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Суд в Киеве арестовал депутата украинского парламента Надежду Савченко на два месяца на следующий день после того, как парламент дал согласие лишить ее депутатской неприкосновенности.

"Политические перспективы Петра Порошенко нельзя назвать радужными: за год до президентских выборов на Украине, запланированных на март 2019 года, действующий президент из-за многочисленных скандалов может рассчитывать на поддержку не более 10% избирателей. Среди тех, кто в полный голос активно критикует его правительство, особенно выделяются бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховного Совета Украины Надежда Савченко. Саакашвили несколько недель назад был обвинен в госизмене и теперь находится в Польше", пишет Флориан Хассель в издании Süddeutsche Zeitung.

"Очередь дошла и до Савченко, до недавнего времени неприкасаемой национальной героини, пишет автор. Теперь "героиню подозревают в планах взорвать парламент и убить руководство страны".

Напомним, Надежда Савченко попала в плен в ходе военных действий на Восточной Украине в 2014 году и вывезена в Россию, где в ходе процесса была приговорена к 22 годам тюремного заключения за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года она была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.

Как напоминает автор публикации в Sueddeutsche Zeitung, "в зале суда Савченко пела национальный гимн Украины и показывала прокурору и судьям средний палец — такое поведение превратило ее на родине в национальную героиню. Когда в 2016 году ее обменяли на двух задержанных на Восточной Украине сотрудников российских спецслужб, Порошенко отправил за ней личный самолет и вручил в Киеве орден "Золотой Звезды" Героя Украины. В парламенте для нее с 2014 года было готово депутатское место".

Наряду с этим, пишет Хассель, "уже вскоре новый депутат в грубой и несдержанной манере стала критиковать власть олигархов, которая никуда не делась и при Порошенко. Она обличала, в том числе, криминальные махинации и недостаточные действия властей для освобождения украинских пленных на востоке страны. Савченко несколько раз встречалась с лидерами ДНР и ЛНР, которые официальный Киев называет "террористическими объединениями", и добилась освобождения нескольких граждан страны.

"Теперь на этом, а также на запутанной контрабанде оружия, за которой стоит другой бывший офицер, генпрокурор Украины Юрий Луценко, тесно связанный с президентом Порошенко, по мнению автора, "выстраивает авантюрное обвинение".

Как отмечает автор материала, "речь идет якобы о том, что Савченко договорилась с лидерами повстанцев силой захватить парламент, расстрелять депутатов и убить все руководство страны, включая Порошенко". Сама Савченко после допроса в СБУ заявляет о том, что "аппарат президента намерен ее убить, и указывает на то, что военный переворот был бы ожидаемым и, возможно, правильным развитием ситуации с учетом того, что у власти находится преступное правительство Порошенко".

Наряду с этим, как передает ВВС, в четверг Савченко сообщила на заседании регламентного комитета, что считает военный путч гуманным и бескровным способом смены власти.

Шевченковский районный суд Киева в пятницу, 23 марта, избрал меру пресечения для народного депутата Украины Надежды Савченко. Судья вынес решение взять парламентария под стражу на 59 суток без возможности внесения залога, поддержав позицию обвинения.

Днем ранее украинский парламент большинством голосов дал согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Согласно версии украинской Генпрокуратуры, Савченко и ее соратники намеревались совершить теракт в парламенте, а также правительственном квартале, для чего якобы составили поэтапный план действий, с применением оружия, в том числе гранатометов и минометов.

Савченко, которая, по слова генпрокурора Юрия Луценко, действовала вместе с ранее арестованным руководителем организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, которого обвиняют в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко, инкриминируют: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создание террористической группы или террористической организации", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", а также "содействие деятельности террористической организации ДНР".

Если вину Савченко докажут, ей может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сама она согласна только с одним пунктом обвинения — в том, что она презирает президента Украины и парламент. Как передает Радио Свобода обвинения в свой адрес она называет "политически мотивированными". На заседании Савченко объявила голодовку в знак протеста.

Сообщается, что заговор был разоблачен благодаря украинским военным, которые сообщили о поступившем им предложении участвовать в осуществлении госпереворота от руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана и Савченко.

При этом Савченко, комментируя выдвинутые против нее обвинения, заявила в Раде, что "создала политическую провокацию с терактом, чтобы показать украинской власти, что она смертна", передает американский ресурс. По ее словам, она говорила о подрыве Верховного Совета Украины, но ее слова были лишь "провокацией", а не руководством к действию.

Парламентарий признала, что закупала оружие у сепаратистов для того, чтобы, как она сказала, "любой ценой остановить войну в Донбассе". Савченко утверждает, что более года знала о слежке за собой и о приставленных к ней в качестве единомышленников агентов власти, поэтому "под запись фантазировала и просто придумывала невероятные сценарии".

Хассель цитирует независимое украинское издание "Зеркало недели", которое пишет о том, что в преддверии выборов украинский президент хочет заставить замолчать неудобных политических критиков. Однако результат, отмечают журналисты, может быть противоположным. Как пишет Süddeutsche Zeitung, Савченко, не имеющая политического опыта, является всего лишь "телезвездой" и в случае ареста и процесса может превратиться "в поддерживаемого массами политзаключенного" и "потенциального лидера протестов".

В этом контексте директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, как передает Радио Свобода считает, что пока в деле Савченко "больше политических спекуляций, чем правовой составляющей".

По словам Бортника, дело Савченко может "бумерангом ударить по конкуренту Петра Порошенко на будущих президентских выборах — Юлии Тимошенко", лидеру "Батькивщины", первым номером в избирательном списке которой на прошлых выборах фигурировала Надежда Савченко.

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Наряду с этим, по мнению украинского эксперта, пострадать от дела Савченко может олигарх Игорь Коломойский. "Речь идет о том, что в свое время бизнесмен Геннадий Корбан, один из ближайших компаньонов Коломойского, в интервью "Общественному телевидению" рассказывал, что Рубан — это их человек, который занимается обменом пленных в Донбассе по их заданию, то есть Рубан тесно связан с Коломойским. Савченко, возможно, в меньшей степени, но Рубан, очевидно, связан с Коломойским", цитирует политолога Бортника Радио Свобода.