Защита Савченко обжаловала в суде ее арест

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Защита депутата Верховной Рады Надежды Савченко подала в Апелляционный суд Киева жалобу на ее арест по делу о подготовке терактов, сообщил адвокат политика Виктор Чевгуз.

"В суде была зарегистрирована моя апелляция, через два-три дня она будет назначена к рассмотрению", — сказал Чевгуз журналистам в понедельник после посещения канцелярии Апелляционного суда Киева.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".