наверх
26.03.201815:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Политика

    Защита Савченко обжаловала в суде ее арест

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (221)

    (обновлено: )31420
    Как сообщил адвокат политика Виктор Чевгуз, в суде была зарегистрирована его апелляция. По его словам, через два-три дня она будет назначена к рассмотрению.
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Защита депутата Верховной Рады Надежды Савченко подала в Апелляционный суд Киева жалобу на ее арест по делу о подготовке терактов, сообщил адвокат политика Виктор Чевгуз.

    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН
    Тарас Чорновил: разберемся, что "светит" Савченко

    "В суде была зарегистрирована моя апелляция, через два-три дня она будет назначена к рассмотрению", — сказал Чевгуз журналистам в понедельник после посещения канцелярии Апелляционного суда Киева.

    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку.

    Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаг Польши
    Отравление Скрипаля. Британия против России