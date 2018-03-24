Бортник: дело Рубана-Савченко - только начало атаки

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В пятницу Шевченковский райсуд Киева избирал меру пресечения в виде ареста для народного депутата Надежды Савченко, представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, задержание и арест которой накануне поддержал парламент. В тексте представления Генпрокуратуры утверждается, что Савченко в сговоре с Владимиром Рубаном и главарями непризнанных ДНР и ЛНР планировала провести в столице Украины несколько терактов и диверсий.

УНИАН Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко

Видео,- и аудиоматериалы с соответствующими подтверждениями Луценко продемонстрировал народным депутатам. Сама же Савченко заявила, что знала, что за ней ведется слежка, и подыграла, а никакого теракта на самом деле не было.

Чем дальше обернется дело против Надежды Савченко, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Что означает "дело Савченко" для украинской политики? Означает ли оно усиление влияния спецслужб с тем, чтобы оказывать давление на критиков власти?

— Это означает, как минимум, разгром радикальной оппозиции внутри украинского политикума, поскольку речь идет не только о Савченко или Рубане, речь идет о любых радикальных действиях, которые в значительной мере сразу будут ассоциироваться с делом Рубана-Савченко. Более того, мы видим, что в Верховной Раде принят закон, который запрещает проносить опасные вещи внутрь парламента. То есть, какой-то элемент разгрома радикального протеста, который всегда был характерен украинскому парламенту, особенно, в последние годы, безусловно наблюдается. Кроме того, действительно, общая атмосфера страха, которая возникла в Верховной Раде, она отобразилась и в решении в четверг по Савченко, и в принятии за один день закона о запрете приноса оружия в парламент — самого быстрого закона в истории украинского парламентаризма, кстати. Я думаю, эта атмосфера страха позволяет власти в дальнейшем эксплуатировать нардепов с целью принятия других законодательных актов, которые могут закручивать гайки в украинском обществе. Также как тема внешней войны в 2014 году была ключевой на выборах, так, наверное, противостояние с внутренней пятой колонной будет ключевым на выборах 2019 года.

УНИАН Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко

Некоторые не верят в реальность происходящего, считают все это дело постановкой. Кто здесь постановщик и кому это выгодно?

— Я думаю, что здесь все смешалось. Здесь есть элементы сюрреализма, элементы постановки, здесь есть определенные радикальные взгляды части украинских политиков, той же Савченко, которую поддерживает часть украинского общества, здесь намешано всего и в таком сумасшедшем коктейле, я думаю, что одного постановщика явно мало, скорее всего, под влиянием нескольких политических групп сформировался этот коктейль.

Читайте также: Суд над Савченко. Мы с вами где-то встречались?

Некоторые эксперты говорят, что из политиков делают преступников, если они не поддерживают власть. Так ли это и кто может быть следующим после Надежды Савченко?

— Как по мне, то фактов, представленных в Верховной Раде, было достаточно для лишения её депутатской неприкосновенности и начала следствия. Но все же, её арест, безусловно, выглядит перебором и ложится в канву такого же кино и такого же обвинения в сторону Михаила Саакашвили, которые не были расследованы, ГПУ в конечном итоге отказалась от этого расследования, позволив Саакашвили выехать из Украины. То же самое касается и Александра Онищенко, очень многих политиков, грань, которая разделяет на "героев" и "террористов" в нашей стране, на самом деле, проходит по грани лояльности к власти. У всех депутатов, у всех политиков, которые находятся в оппозиции, есть проблемы сегодня с правоохранительными органами. В то же время, те люди, которых обосновано обвиняют в коррупции: Роман Насиров, Максим Поляков, Борислав Розенблат и иже с ними, генералы Минобороны, их дела зависли в воздухе и ничего этим людям не угрожает, потому что они — лояльны к власти.

По сути, в большую политику Надежду Савченко привела Юлия Тимошенко. Чем это может для нее обернуться? Кроме того, Савченко заявила, что Тимошенко незадолго до начала конфликта на Донбассе общалась с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко.

— С Захарченко и другими лидерами самопровозглашенных республик до середины лета 2014 года велся еще прямой диалог, помните? Круглые столы национального единства, которые организовывали, когда все украинские элиты еще летали в Донецк, работал аэропорт. Я думаю, что несмотря на то, что формально действительно Савченко попала в парламент благодаря списку Тимошенко, не стоит забывать о том, что Героя ей дал президент Украины. В списках её хотели видеть не только "Батькивщина", но и РПЛ, "Народный фронт", другие политические партии. То есть в свое время все пытались использовать Савченко как инструмент повышения популярности в глазах общества. Но само дело Рубана-Савченко, оно специфическое тем, что его можно использовать фактически против любого украинского политика, принимая во внимание широкие связи и Рубана, и Савченко. Как минимум, против Игоря Коломойского, членом команды которого был в свое время Рубан, против Виктора Медведчука, которого связывают и с Рубаном, и с Савченко, против Семена Семенченко, Егора Соболева или Владимира Парасюка, против Юлии Тимошенко, против Евгения Мураева, на канале которого Савченко в последнее время вела передачу. То есть это — универсальное дело, и я думаю, что этим делом сейчас как раз будут пугать подковерно очень многих украинских политиков, говоря о том, что вот вы будете главным организатором. Генпрокурор в Верховной Раде "толсто" намекал на "Украинский выбор" Медвечука, но он может использовать это дело против любого политика.

Смотрите также: "Моя личная боль". Тимошенко объяснила "неадекватное восприятие реальности" Савченко

Михаил Добкин и Вадим Новинский были лишены депутатской неприкосновенности, но продолжили критиковать власть. В отношении других парламентариев ни одно из дел так и не было завершено. Почему так происходит? Депутаты оказываются не виноваты, или правоохранители плохо работает?

— Ну, не совсем так. Депутат Андрей Артеменко лишен депутатской неприкосновенности, гражданства и мандата. Депутаты Егор Фирсов и Николай Томенко лишены депутатского мандата. Мы видим ситуацию вокруг Савченко. Остальные просто подвешены для более удобного момента. Потому что дело Савченко — восьмое в Верховной Раде лишение депутатской неприкосновенности. Все остальные — подвешены, их дела еще могут быть включены, если они будут недостаточно лояльны к власти. Ничего не угрожает только депутатам, которые близки к власти, которые находятся в русле тех процессов, которые ведет власть.

Но ведь лишение мандата не означает лишение свободы, если вспомнить того же Мосийчука.

— С другой стороны, есть Онищенко, который явно лишился бы свободы, если бы вернулся в страну, правда же? У нас есть депутат Бакулин, тоже который явно лишился бы свободы, если бы вернулся в страну. Все зависит от уровня договоренностей с властью. Поэтому я думаю, что в действительности дело Рубана-Савченко — это только начало более широкого дела, более широкой атаки на внутреннюю "пятую колонну" в кавычках, которую власть развернет все ближе к выборам, которая будет электоральным инструментом.

К слову, народный депутат Сергей Лабазюк в эфире "ГС" заявил, что арест Надежды Савченко станет угрозой для имиджа Украины. По его словам, у Запада обязательно возникнет вопрос, почему власть сначала сделала из Савченко национального героя, а спустя два года отправила за решетку.