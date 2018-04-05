Тимошенко удивила странным образом в Раде

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседание Верховной Рады в четверг пришла в пиджаке в стиле милитари.

В новом образе она выступила во время рассмотрения законопроектов о нацбезопасности, но менять прическу не стала — заплела традиционную косу, сообщает УНИАН.

В сети живо отреагировали на новый образ Тимошенко.

Так пользователь Дмитро Гейко на своей странице в Facebook обратил внимание на сходство образа Тимошенко со Сталиным.

Дмитро Гейко, facebook Пост Дмитрия Гейко

Ранее сообщалось, что фотограф Богдан Бортаков выложил фотографию из сессионного зала Верховной Рады, на которой запечатлена бывший премьер-министр и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в интересном положении за парламентской трибуной.