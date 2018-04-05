Тимошенко удивила странным образом в Раде

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседание Верховной Рады в четверг пришла в пиджаке в стиле милитари.
В новом образе она выступила во время рассмотрения законопроектов о нацбезопасности, но менять прическу не стала — заплела традиционную косу, сообщает УНИАН.
В сети живо отреагировали на новый образ Тимошенко.
Так пользователь Дмитро Гейко на своей странице в Facebook обратил внимание на сходство образа Тимошенко со Сталиным.
Пост Дмитрия Гейко
Ранее сообщалось, что фотограф Богдан Бортаков выложил фотографию из сессионного зала Верховной Рады, на которой запечатлена бывший премьер-министр и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в интересном положении за парламентской трибуной.