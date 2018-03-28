Бортник: К делу Савченко могут пристегнуть и Медведчука, и Коломойского

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Движение "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук, может быть мозговым центром глобального плана по изменению или устранению конституционного строя в Украине. Об этом этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"У нас есть вопросы к деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды. За 2 недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБУ, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, которые мы изъяли, по планам Москвы, которые мы также с заданиями изъяли, в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины…", – рассказал Луценко.

"Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет господин Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года", — добавил он.

Кроме того, Генпрокуратура изучает причастность самого Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко и изучает их вероятные контакты.

"Я не исключаю, что карту Медведчука сегодня пытаются разыграть как раз наши ястребиные элиты. Прежде всего, определенные партнеры Луценко в "Народном фронте", которые давно уже занимаются атакой на Медведчука. Виновен он, не виновен, в этой ситуации сложно сказать, но выглядит это как попытка усилить эффект от дела Рубана-Савченко", – сказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Политолог пояснил, что когда политтехнологически на праздники 8 марта возникло дело Рубана, общество не очень поверило, что тот способен все это организовать.

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"Потом туда добавили Савченко. Но общество тоже сегодня не очень верит, что Савченко способна организовать государственный переворот. Но дело это нужное и его необходимо в дальнейшем усиливать. Поэтому в это дело будут вбрасывать все больше и больше тяжелых фигур.

Савченко и Рубан на роль "доктора Зло" не очень тянут, а Медведчук, с его огромным антиимиджем, прежде всего, в укрнационалистических кругах, тянет на "доктора Зло". Поэтому он очень удобная фигура для того чтобы усиливать это дело", – отметил Бортник.

По словам эксперта, дело о государственном перевороте является очень нужным для власти, поскольку ключевой стратегией на выборы 2019 года принято открытие внутреннего фронта.

"Борьба с внутренней оппозицией, борьба с "пятой колонной" на наших глазах может превратиться в охоту на ведьм. Если в 2014 году главной стратегией на выборах был внешний фронт – Донбасс и Крым, то в 2019-м будет внутренняя война. Об этом говорилось и раньше, но 26 марта президент об этом прямо сказал, выступая перед Национальной гвардией. Вот поэтому в этом деле может появиться Медведчук", – сказал Бортник.

В принципе, по словам политолога, перечень контактов Рубана и Савченко позволяет на это дело "натянуть" любого.

"Вчера провластные СМИ активно "мочили" в связи с делом Савченко Юлию Тимошенко, это была организованная каампания. Можно к этому делу пристегнуть и Игоря Коломойского, с которым работал Рубан в 2014-2015 годах. Можно и Медведчука, которого требует выдать патриотическая общественность. И власть склоняется к тому, чтобы скормить его патриотической общественности, чтобы они чем-то были заняты определенное время.

Можно и Мураева с Рабиновичем. Можно и других народных депутатов – Парасюка, Семенченко. К этому делу можно пристегнуть кого угодно. И это дело. Я думаю, будет в дальнейшем разрастаться, и фамилия Медведчука там явно не последняя. Ждем записей переговоров типа "Курченко-Саакашвили", ждем такого рода материалов и на последующих эфирах генпрокурора", – подытожил Бортник.

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