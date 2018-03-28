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    Бортник: К делу Савченко могут пристегнуть и Медведчука, и Коломойского

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    Арест Савченко: следствие, суд (234)

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    Борьба с внутренней оппозицией, "пятой колонной" на наших глазах может превратиться в охоту на ведьм, поскольку основной стратегией на предстоящих выборах власть определила внутреннюю войну, считает политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Движение "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук, может быть мозговым центром глобального плана по изменению или устранению конституционного строя в Украине. Об этом этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    "У нас есть вопросы к деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды. За 2 недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБУ, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы, которые мы изъяли, по планам Москвы, которые мы также с заданиями изъяли, в Днепре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины…", – рассказал Луценко.

    Надежда Савченко
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    "Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", которую возглавляет господин Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года", — добавил он.

    Кроме того, Генпрокуратура изучает причастность самого Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко и изучает их вероятные контакты.  

    "Я не исключаю, что карту Медведчука сегодня пытаются разыграть как раз наши ястребиные элиты. Прежде всего, определенные партнеры Луценко в "Народном фронте", которые давно уже занимаются атакой на Медведчука. Виновен он, не виновен, в этой ситуации сложно сказать, но выглядит это как попытка усилить эффект от дела Рубана-Савченко", – сказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Политолог пояснил, что когда политтехнологически на праздники 8 марта возникло дело Рубана, общество не очень поверило, что тот способен все это организовать. 

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    "Потом туда добавили Савченко. Но общество тоже сегодня не очень верит, что Савченко способна организовать государственный переворот. Но дело это нужное и его необходимо в дальнейшем усиливать. Поэтому в это дело будут вбрасывать все больше и больше тяжелых фигур. 

    Савченко и Рубан на роль "доктора Зло" не очень тянут, а Медведчук, с его огромным антиимиджем, прежде всего, в укрнационалистических кругах,  тянет на "доктора Зло". Поэтому он очень удобная фигура для того чтобы усиливать это дело", – отметил Бортник.

    По словам эксперта, дело о государственном перевороте является очень нужным для власти, поскольку ключевой стратегией на выборы 2019 года принято открытие внутреннего фронта. 

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    "Борьба с внутренней оппозицией, борьба с "пятой колонной" на наших глазах может превратиться в охоту на ведьм. Если в 2014 году главной стратегией на выборах был внешний фронт – Донбасс и Крым, то в 2019-м будет внутренняя война. Об этом говорилось и раньше, но 26 марта президент об этом прямо сказал, выступая перед Национальной гвардией. Вот поэтому в этом деле может появиться Медведчук", – сказал Бортник. 

    В принципе, по словам политолога, перечень контактов Рубана и Савченко позволяет на это дело "натянуть" любого.

    "Вчера провластные СМИ активно "мочили" в связи с делом Савченко Юлию Тимошенко, это была организованная каампания. Можно к этому делу пристегнуть и Игоря Коломойского, с которым работал Рубан в 2014-2015 годах. Можно и Медведчука, которого требует выдать  патриотическая общественность. И власть склоняется к тому, чтобы скормить  его патриотической общественности, чтобы они чем-то были заняты определенное время. 

    Можно и Мураева с Рабиновичем. Можно и других народных депутатов – Парасюка, Семенченко. К этому делу можно пристегнуть  кого угодно. И это дело. Я думаю, будет в дальнейшем разрастаться, и фамилия Медведчука там явно не последняя. Ждем записей переговоров типа "Курченко-Саакашвили", ждем такого рода материалов и на последующих эфирах генпрокурора", – подытожил Бортник. 

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