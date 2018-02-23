Коломойского допросили по делу о махинациях в "ПриватБанке" - ГПУ

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Следствие допросило одного из бывших акционеров "ПриватБанка" бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в банке, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Нацбанк Украины ранее сообщил, что детективное агентство Kroll подтвердило использование "ПриватБанка" его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток как минимум в 5,5 миллиарда долларов. Вывод расследования, который привел ЦБ: была создана теневая банковская структура внутри "ПриватБанка", которая выводила и отмывала средства, кредитуя акционеров банка и связанных с ними лиц. Коломойский назвал бредом заявление о махинациях в банке.

"Игорь Валерьевич (Коломойский) был допрошен в посольстве Украины", — сказал Луценко в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.

По его словам, по делу "ПриватБанка" также допрошены бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, другие руководители "ПриватБанка", подавшая в отставку глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова, экс-премьер Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков и премьер Владимир Гройсман.

Правительство в конце 2016 года национализировало крупнейший в Украине частный банк, основным владельцем которого являлся Коломойский. Минфин стал собственником 100% акций "ПриватБанка". Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен (более 4 миллиардов долларов), которая была осуществлена в два этапа — в декабре 2016 и феврале 2017 года. Позже власти провели еще несколько этапов докапитализации банка.