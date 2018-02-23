наверх
23.02.201814:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Коломойского допросили по делу о махинациях в "ПриватБанке" - ГПУ

    Тема:

    Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского (367)

    (обновлено: )9401
    По словам генпрокурора, по делу "ПриватБанка" также допрошены бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, другие руководители "ПриватБанка", подавшая в отставку глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова и др.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Следствие допросило одного из бывших акционеров "ПриватБанка" бизнесмена Игоря Коломойского по делу о махинациях в банке, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    Отделение Приватбанка
    RIA News Василий Батанов | Перейти в фотобанк
    Хана "ПриватБанку"? Детективы Kroll против Коломойского

    Нацбанк Украины ранее сообщил, что детективное агентство Kroll подтвердило использование "ПриватБанка" его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток как минимум в 5,5 миллиарда долларов. Вывод расследования, который привел ЦБ: была создана теневая банковская структура внутри "ПриватБанка", которая выводила и отмывала средства, кредитуя акционеров банка и связанных с ними лиц. Коломойский назвал бредом заявление о махинациях в банке.

    "Игорь Валерьевич (Коломойский) был допрошен в посольстве Украины", — сказал Луценко в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.

    По его словам, по делу "ПриватБанка" также допрошены бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, другие руководители "ПриватБанка", подавшая в отставку глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова, экс-премьер Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков и премьер Владимир Гройсман.

    Правительство в конце 2016 года национализировало крупнейший в Украине частный банк, основным владельцем которого являлся Коломойский. Минфин стал собственником 100% акций "ПриватБанка". Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен (более 4 миллиардов долларов), которая была осуществлена в два этапа — в декабре 2016 и феврале 2017 года. Позже власти провели еще несколько этапов докапитализации банка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Олег Жданов
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Родственники Небесной сотни на Майдане в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против