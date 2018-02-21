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    В мире

    Запасы компании Коломойского сократились из-за показателей в Украине и РФ

    (обновлено: )14221
    Компания сообщает, что наибольшее списание запасов в 7,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента связано c неудачей, которую потерпела программа гидроразрывов на четырех скважинах Руденковского месторождения в Украине.
    Нефтепровод
    RIA News Георгий Гранин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Британская JKX Oil & Gas Plc, совладельцем которой является украинский бизнесмен Игорь Коломойский, в 2017 году сократила запасы жидких углеводородов по категории 2P (доказанные и вероятные) на 13% в годовом выражении — со 109,4 до 95,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении компании.

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    Показатель снизился в основном из-за данных по России и Украине.

    "Самое большое списание запасов в 7,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента связано c неудачей, которую потерпела программа гидроразрывов на четырех скважинах Руденковского месторождения в Украине", — сообщает компания.

    "В России запасы снизились на 6,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, поскольку бурение планируемой Келловейской скважины в текущих условиях экономически неэффективно", — также отметила JKX.

    Британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Plc работает в России, в Украине, в Венгрии и Словакии. В Украине JKX принадлежит "Полтавская газонефтяная компания", а также лицензии на разработку месторождений Игнатовское, Молчановское, Ново-Николаевское, Елизаветовское, Заплавское, Руденковское в Полтавской области.

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