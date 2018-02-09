Порошенко вмешался в скандал вокруг телеканала Коломойского

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимыми какие-либо действия, которые могут восприниматься журналистами телеканала "1+1" как вмешательство в их профессиональную деятельность, сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

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"После возвращения из Австрии обсудил с президентом ситуацию, сложившуюся вокруг журналистов канала "1+1". Позиция президента однозначна: любые действия, которые могут восприниматься журналистами как вмешательство в их профессиональную деятельность, недопустимы", — написал Цеголко в Facebook в пятницу.

Святослав Цеголко/Facebook, 9 февраля 2018

В четверг сайт Телевизионной службы новостей телеканала "1+1" сообщил, что Нацбанк Украины запросил у государственного "ПриватБанка" данные о банковских счетах сотрудников телеканала, канал расценил такой запрос как политическое давление.

В свою очередь глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал позором и давлением на медиа эту ситуацию. В НБУ пояснили, что проводят проверку счетов сотрудников "1+1" не из-за их профессиональной деятельности, а из-за подозрительных операций в "ПриватБанке".