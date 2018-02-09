"Фараонша и дирижер". Соцсети высмеяли чету Порошенко на балу

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Пользователи Facebook раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за его визит с супругой Мариной на Венский оперный бал. Глава государства посетил мероприятие в ходе рабочего визита в столицу Австрии.

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Фотографию президента Украины с женой на Венском балу разместила журналистка Алена Яхно: "Венский бал. Сдержанная, лаконичная роскошь. Тот случай, когда за первую леди не стыдно, — идеальное платье на отличной фигуре. И Петр Алексеевич сегодня на удивление хорош".

Алена Яхно/Facebook, 9 февраля 2018

Снимок активно обсуждается в комментариях:

Евгений Дьяконов пишет: "Слева — фараонша, справа — дирижер".

В свою очередь Oleg Koval отметил, что "Мальдивы пошли им на пользу".

Пользователь с ником Юлия Одесская добавила: "Там по австрийскому телевидению его называют шоколадным Петей. Думаю, это успех".

"Ага, хорош… Если бы еще не крал и не брехал, то вообще цены бы ему не было", — считает Галина Левченко.

Татьяна Кошкина назвала визит Порошенко на бал "отвратительным действом, особенно для гаранта "воюющей страны".

Наталия Романенко пишет: "Особенно залюбовались хлопцы из окопов".

Пользователь Жанна Кондрашова похвалила чету Порошенко: "Очень приятно видеть, что у нас могут быть красивые стильные первые леди. И да, это первая Первая леди, за которую не стыдно!".

"В тюремной робе им будет удобней", — счел Игорь Богомаз. А Анатолий Опалатенко добавил: "Самый богатый президент самой бедной страны Европы…".