Порошенко и Ложкин причастны к "грязной" сделке с Курченко - Al Jazeera

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко исключил бывшего главу своей администрации Бориса Ложкина из Национального инвестиционного совета вскоре после того, как с ними связались журналисты телеканала Al Jazeera, чтобы получить комментарии о продаже в 2013 году медиахолдинга UMH беглому бизнесмену Сергею Курченко.

Согласно материалам журналистского расследования, Порошенко и Ложкин получили десятки миллионов долларов от сделки по продаже UMH бизнесмену из окружения экс-президента Виктора Януковича, отмечает ZN.UA.

Австрийские правоохранители расследуют транзакцию в размере 130 миллионов долларов, которая, по данным следствия, может быть частью операции по отмыванию денег. Ссылаясь на документ, который оказался в распоряжении Al Jazeera, журналисты утверждают, что Курченко рассчитался с Ложкиным кредитными средствами, обеспеченными украденными активами.

На обеспечение кредита Курченко выделил 50 миллионов долларов. Однако из текста засекреченного судебного решения о спецконфискации "денег Януковича" следует, что эти деньги прошли через три кипрских компании, причастных к схеме отмывания 1,5 млрд долларов.

Таким образом, почти треть денег, полученных Ложкиным и другими инвесторами при продаже UMH Курченко, имеют незаконное происхождение.

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Сообщается, что журналисты Al Jazeera связались с Порошенко и Ложкиным 6 февраля, а на следующий день последний вышел из состава Национального инвестиционного совета.

Авторы расследования напомнил, что Порошенко утверждал, что продал свои 3% в доле медиахолдинга за несколько месяцев до сделки по его продаже Курченко. Однако, по данным Al Jazeera, в день продажи UMH он все еще владел акциями холдинга через свою компанию на Британских Виргинских островах. Таким образом, продажа акций должна была принести Порошенко 15 миллионов долларов, что позволило ему утроить свои первоначальные инвестиции.

У Порошенко заверили журналистов, что он по состоянию на 28 октября 2013 год не владел акциями UMH, так как продал их в 2012 и мае 2013 года соответственно. Ответ Ложкина издание еще не получило.

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Катарский телеканал Al Jazeera 10 января опубликовал на своем сайте текст, как утверждается, копии судебного приговора Краматорского районного суда Донецкой области от 28 мая 2017 года, по которому была проведена конфискация окружения Януковича.

В документе называются фамилии и компании, фигурирующие в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний оказалась Investment Capital Ukraine (ICU), председателем совета директоров которой до 2014 года была глава Нацбанка Валерия Гонтарева, а управляющим директором — близкий к нынешнему президенту Украины финансист Макар Пасенюк.

Комментируя эту публикацию в СМИ, заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что это судебное решение было засекречено в связи с тем, что следствие в отношении большинства фигурирующий в деле компаний продолжается.