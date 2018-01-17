Соцсети о "Привате": Коломойский дорого обходится украинцам

Тимур Громов, РИА Новости Украина РИА Новости Украина Евгений Котенко От греха подальше. "ПриватБанк" скоро выведут с рынка - Кравец

О сколько нам открытий чудных готовит аудит… Оказалось, что "ПриватБанк", крупнейший банк Украины, до его национализации в конце 2016 года был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам на сумму минимум $5,5 млрд. Об этом заявили в Нацбанке, ссылаясь на данные собранные детективами американской компании Kroll. Расследование деятельности "Привата" за последние 10 лет провели по заказу НБУ.

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Документ Kroll фактически подтверждает июльский отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду. В НБУ заявили, что уже передали результаты аудита "Привата" компанией Kroll генеральному прокурору. Вот только бизнесмен Игорь Коломойский, бывший совладелец национализированного "ПриватБанка" опубликованный НБУ отчет о махинациях назвал "бредом, который нет смысла комментировать". Зато в социальных сетях на комментарии не поскупились многие украинцы.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook