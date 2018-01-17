наверх
17.01.201821:24
Курсы валют НБУ
  • USD28.65+ 0.08
  • EUR35.04- 0.03
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети о "Привате": Коломойский дорого обходится украинцам

    Тема:

    Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского (353)

    (обновлено: )10710
    "Приват" опять в центре публичного скандала - на сайте НБУ появился отчет международной компании Kroll о результатах аудита банка. Ущерб, нанесенный "ПриватБанку" до национализации в 2016 году, специалисты компании оценили в 5,5 млрд долларов.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    От греха подальше. "ПриватБанк" скоро выведут с рынка - Кравец

    О сколько нам открытий чудных готовит аудит… Оказалось, что "ПриватБанк", крупнейший банк Украины, до его национализации в конце 2016 года был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам на сумму минимум $5,5 млрд. Об этом заявили в Нацбанке, ссылаясь на данные собранные детективами американской компании Kroll. Расследование деятельности "Привата" за последние 10 лет провели по заказу НБУ.  

    Читайте также — Вакаров: национализация "ПриватБанка" — коррупционная афера

    Документ Kroll фактически подтверждает июльский отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду. В НБУ заявили, что уже передали результаты аудита "Привата" компанией Kroll генеральному прокурору. Вот только бизнесмен Игорь Коломойский, бывший совладелец национализированного "ПриватБанка" опубликованный НБУ отчет о махинациях назвал "бредом, который нет смысла комментировать". Зато в социальных сетях на комментарии не поскупились многие украинцы.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады Украины
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Больница
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших