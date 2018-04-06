За год до выборов. Главные кандидаты в президенты-2019

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

До очередных выборов президента страны остался год – они состоятся 31 марта 2019 года. В Комитете избирателей Украины говорят, что предвыборная гонка фактически начались еще с осени 2017 года. Также там ожидают рекордное количество кандидатов на пост главы государства. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Между тем различные социологические рейтинги показывают довольно разные цифры, однако социологи сходятся в одном: лидерство делят действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В спину им дышит лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. В общем, новых лиц даже в первой пятерке кандидатов в президенты нет.

Какими будут эти предвыборные гонки, и кто будет бороться за президентский пост на этот раз, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Петр Олещук.

Фото с личной страницы Петра Олещука в Facebook Петр Олещук

(текст публикуется на языке оригинала)

Передвиборчі перегони вже фактично почалися. Коли розпочнеться їхня активна фаза?

— Я думаю, що тут питання полягає в тому, що можна вважати активною фазою. Тобто всі кандидати, за великим рахунком, вже свою кампанію почали і активно ведуть, хоча, звичайно, ніхто формально цього оголошувати зараз не буде.

Уже в принципі більш-менш відомий перелік потенційних учасників, хоча, я думаю, десь до Дня Незалежності ми можемо почути деякі нові прізвища. І більш-менш зрозуміло той дискурс, який кожен кандидат буде формувати з метою власної перемоги. Тому, я думаю, що кампанія ведеться, а формальний початок буде лише просто останнім етапом цієї кампанії.

Які шанси, що від влади піде єдиний кандидат?

— Тут дивлячись, що мати на увазі під владою. Але треба розуміти, що будуть вестися достатньо довготривалі торги, тому що на даному етапі існує декілька потенційних ніш, в кожній з яких один кандидат може зібрати максимум голосів. Одна – умовно провладна ніша, яка, очевидно, буде орієнтуватись на, скажемо так, умовно проєвропейську риторику. Далі, скажемо так, майданна опозиційна ніша, яка на даний момент має виразного лідера – Тимошенко, але, з іншого боку, можуть з’явитися і інші претенденти.

І ніша, умовно кажучи, яка орієнтована на колишніх виборців Партії регіонів, там на даний момент домінує лідер Опозиційного блоку Бойко, він, очевидно, так само далі буде консолідувати виборців, і цілком можливо, що в кінцевому рахунку навіть може претендувати на другий тур, принаймні виключати цей варіант особисто я не можу.

Тобто основна конкуренція буде відбуватися не між політиками взагалі, а поки що на даному етапі між політиками в кожній конкретній ніші, і в кожній конкретній ніші на даному етапі уже вимальовується конкретний лідер, який в кінцевому рахунку і буде претендувати на те, аби зайняти певні позиції в рейтингу президентів.

Порошенко, Яценюк, Гройсман і Аваков – дійсно домовились? Вони ж навіть потисли вони один одному руки про те, що йдуть єдиним блоком, єдиним списком на вибори.

— Я думаю, що їм справді доцільно йти єдиним блоком на вибори, але до останнього моменту не можна виключати, що в принципі можливість участі в виборах буде використовуватись як засіб тиску на президента. Тобто і Гройсман, і Яценюк, і Аваков, вони можуть використовувати цей аргумент аби посилювати власні позиції і домагатися, наприклад, перерозподілу відповідних посад. Тобто, я думаю, що це буде використовуватись як аргумент тиску, але кандидат все одно буде один в кінцевому рахунку.

Взагалі чи є імовірність того, що Порошенко не піде на другий термін, щоб не втрачати обличчя?

— Я такого варіанту, чесно кажучи, не бачу. Враховуючи психотип Порошенка, я не вірю в те, що він буде, так би мовити, капітулювати заздалегідь. Це в принципі, як на мене, для нього неможливо.

І найшвидше саме він буде єдиним кандидатом від першого нішового блоку, про який ми говорили?

— Так, я думаю, так.

Блок два – "майданно-опозиційна ніша", так ви її назвали, і Тимошенко. Згідно з різними соціологічними дослідженнями, вона входить до трійки електоральних вподобань. Багато шансів у неї стати президентом?

— У неї досить багато шансів, і справді всі рейтинги показують її у якості лідера. Але проблема у тому, що дуже велика кількість виборців на даний момент, близько третини, взагалі не визначились, за кого будуть голосувати. І перетікання цієї ніші до одного чи іншого кандидата може суттєво змінити ці розклади, тому на даний момент – це поки що не догма, це швидше, скажемо так, орієнтир.

Сильні сторони Тимошенко – це, в першу чергу, надійна електоральна база, електоральне ядро, яке в будь-якому випадку буде за неї голосувати, але існує значна частина виборців, які можуть змінити свої, так би мовити, переконання, якщо, наприклад, з’явиться певний інший кандидат, який буде діяти в схожій електоральній ніші. Тому, безперечно, вона лідер, але її лідерство на даному етапі поки що не видається безумовним.

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Колишній регіональний електорат підтримує Бойка? Сюди підуть усі невдоволені чинною владою?

— Так. Але тут треба розуміти, що ця електоральна ніша, вона характеризується своєю власною орієнтацією, своїм власним дискурсом, своїми власними питаннями. Тобто вони в принципі обрали, як на мене, правильну стратегію, вони цільово працюють із конкретними групами, які потенційно їх можуть підтримувати. Наприклад, нещодавній проект із намаганням підвищити виплати для військових пенсіонерів, хоча в кінцевому рахунку це було реалізовано за рахунок постанови Кабміну, але багато хто з військових пенсіонерів асоціює це саме з Опозиційним блоком.

Тобто очевидно, вони цілеспрямовано працюють із конкретними соціальними групами, і на основі цього вони можуть консолідувати своїх виборців, і на тлі того, що інші, скажімо так, політики, які асоціюються з Майданом, будуть займатися взаємним, скажем так, самознищенням і кількість кандидатів буде зростати, то дана ніша, вона фактично залишається з домінуванням однієї політичної сили і домінуванням одного кандидата, що в кінцевому рахунку цілком може забезпечити йому навіть і друге місце на виборах із виходом в другий тур, що, чесно кажучи, я б так само не виключав.

Тобто тут треба розуміти, що ось ця електоральна ніша, вона знаходиться фактично поза дослідженнями політологів, поза таким активним вивченням, якби їх ігнорують. Але вона існує, там досить активна робота ведеться, і консолідація електорату так само проводиться довкола відповідних тем. Я думаю, вони будуть відпрацьовувати ті самі теми, пов’язані з припиненням війни, відновленням економічних стосунків із Росією та з територіями ОРДЛО. Тобто в принципі у них непогані шанси консолідувати свою електоральну нішу, яка, не будемо забувати, не така уж і мала.

Чи піде на вибори Кличко? Нещодавно про таку перспективу він натякнув журналістам.

— Я думаю, що Кличко, швидше, може розглядатися в якості такого собі резервного кандидата. Якщо щось уже остаточно піде не так із кандидатом номер один Порошенком, от з якихось причин він, наприклад, не захоче брати участь, не зможе, то тоді в якості резервного кандидата може розглядатися Кличко. Але треба розуміти, що їх взаємна участь у виборах призведе до взаємної анігіляції. І в кінцевому рахунку можуть втратити будь-яке політичне майбутнє. Я думаю, що оточення і Кличка, і Порошенка це прекрасно розуміють, тому, я думаю, вони того не допустять.

Вакарчук та Зеленський – дійсно можливі кандидати чи все-таки технічні, якщо братимуть участь у президентських перегонах?

— Чесно кажучи, на даному етапі я їх оцінюю в якості кандидатів-спойлерів. Тобто кандидатів, які в першу чергу орієнтовані не на якусь самостійну участь, а на те, аби відібрати голоси у тих або інших політиків. В першу чергу, запуск проекту Вакарчук. Він може до яких наслідків призвести? Він може призвести до того, що, наприклад, ота сама третина виборців цілком може частково його підтримати, і таким чином, наприклад, залишити Тимошенко без шансів для розширення власної електоральної ніші. Тобто в такому контексті він може брати участь.

Я його в якості, знаєте, такого самостійного політичного гравця не розцінюю з однієї простої причини, що не можна просто так нізвідки з’явитися в останній момент і оголосити про свої політичні амбіції, тобто ти або працюєш в якості політичного лідера десятиліттями і заробляєш відповідний авторитет. А якщо ти з’являєшся в останній момент, то ти тим самим декларуєш свій, скажемо так, статус в якості політичного проекту. Тому на даному етапі я їх розцінюю саме як політичні проекти і кандидати-спойлери.

К слову, политтехнолог Ярослав Макитра считает, что Кличко может получить значительную поддержку избирателей на выборах президента, но при ряде обстоятельств.

А политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказал мнение, что на выборах-2019 президентом Украины может стать любой кандидат.