У Коломойского опровергли заявление Нацбанка о расследовании компании Kroll

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Адвокат Игоря Коломойского Игорь Барсученко обратился в адрес редакции РИА Новости Украина с требованием опубликовать опровержение новости в отношении "независимого расследования компании Kroll".

Далее текст письма публикуется без редакторских правок:

"Национальным банком Украины 16 января 2018 года обнародовано сообщение о так называемых "Результатах расследования компании Kroll", которые якобы подтвердили, что ПАО "ПриватБанк" было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий на протяжении 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков в размере не менее 5,5 млрд долларов США.

В связи с этим, отмечаем, что: Согласно информации полученной от Национального банка Украины в ответ на наш запрос, результатами расследования компании Kroll в отношении "ПриватБанка" является лишь презентация, опубликованная на сайте Национального банка Украины.

То есть, многомесячное "независимое расследование" компании Kroll реализовалось в презентацию объемом 7 страниц, оформленных на бланке Национального банка Украины, а не компании-исполнителя и не подтвержденное надлежащим образом составленным отчетом, не какими-либо доказательствами. Кроме того, за результаты этого "независимого расследования" никто не взял на себя ответственность, поскольку обнародованный документ не содержит подписи какого-либо лица — ни представителей Kroll, ни служебных лиц Национального банка Украины.

Какой является установленная практика оформления результатов работы компании Kroll можно увидеть, например, на сайте Национального банка Молдавии — это документ, оформленный на бланке компании Kroll, объем которого составляет 57 страниц и который дает возможность определить исполнителя отчета — компанию Kroll и проделанный ее сотрудниками объем работы.

Таким образом, не существует "независимого расследования компании Kroll", а выводы обнародованные Национальным банком Украины являются заведомо недостоверной информацией, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию И.В. Коломойского, в связи с чем им используются средства в отношении судебной защиты.

Обращаем внимание на то, что в соответствии с сообщениями средств массовой информации, стоимость услуг компании Kroll Associates U.K. Limited (Kroll) составляет не менее 3,4 млн евро (что является эквивалентом почти 100 млн грн). То есть украинским плательщикам налогов анонимная презентация с "результатами независимого расследования" стоила почти 15 млн грн за одну страницу, что свидетельствует об "эффективности" расходования средств Национальным банком Украины".