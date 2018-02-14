Новый глава "Привата": главная задача — дерибан

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Чех для прикрытия

Кресло главы правления "ПриватБанка" оставалось вакантным почти полгода. После ухода с этой должности экс-министра Александра Шлапака власти долго не могли подобрать нового руководителя. Иностранцы не очень хотели идти на эту должность, опасаясь, что подобная работа серьезно испортит их резюме. В итоге 10 января набсовет "ПриватБанка" назначил на должность председателя правления банка Петра Крумханзла. 8 февраля правление Национального банка Украины утвердило соответствующее назначение.

Как сообщает Finclub, с апреля 2004 года по января 2008 года он работал операционным директором в чешском Raiffeisenbank CZ.

После чего он переехал в Украину и продолжил работать в рамках группы: с января 2008 года по июль 2011 года он работал операционным директором "Райффайзен Банка Аваль".

С мая 2013 года по апрель 2016 года в Словении он является главным операционным директором, членом совета директоров компании Heta Asset Resolution (эта компания получила плохие активы от Hypo Bank и Hypo Leasing). С мая 2016 года и до назначения в ПриватБанке он работал в Китае: главным операционным директором, директором по информационным технологиям китайского учреждения Home Credit China.

В своей биографии Петр Крумханзл не уточняет, чем занимался с 1990 по 2003 год.

Одним словом, персонаж довольно мутный, несмотря на большой опыт работы в "Райффайзен Банке Аваль". В основном, он занимался инвестиционной деятельностью и работой с проблемными активами. То есть, был эдаким "оптимизатором", избавляясь от ненужных активов и людей.

"В должности члена правления по операционным вопросам в "Райффайзен Банке Аваль" Петр Крумханзл достиг существенного уменьшения затрат за счет реструктуризации сети отделений.

Также, ожидаю, что главной задачей выходца из РБА— будет деление "ПриватБанка" на 3 части: "плохой" банк, розничный бизнес, платежная система.

То есть, расчленять труп", — написал финансовый обозреватель Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

Сказки от "варягов"

Не успел чех сесть на трон, как начал разбрасываться обещаниями создать лучший банк в Европе.

"Моя задача — удержать банк самым инновационным в Европе. Банк должен быть первым в услугах и предоставлении сервиса клиентам", — рассказал Крумханзл.

Финансист не исключает привлечения в правление финучреждения своих бывших коллег.

"Я не исключаю, что приведу своих коллег, которых я знаю, специалистов, работающих в этой области. Почему? Потому что есть очень серьезные задачи, вопросы, которые касаются ПриватБанка и эти вопросы должны решать специалисты мирового уровня", — сказал он.

По его словам, основным критерием при формировании команды, будут профессиональные качества привлекаемых людей.

"Мне не важно, кем будут люди, работающие в банке — украинцами или иностранцами. Для меня важно, чтобы у них был опыт, и они смогли правильно и хорошо сделать свою работу", — подчеркнул он.

Балчун для Привата

Относительно сказок "варягов", то к ним уже давно привыкли и не воспринимают всерьез. Бывший глава "Укрзализныци", поляк Войцех Балчун также обещал установить за 2 года кондиционеры во все вагоны, запустить в Украине производство европейских поездов, однако в итоге с позором покинул нашу страну, так ничего толком и не сделав.

Обещания Балчуна избавить "УЗ" от коррупции закончилось обвинениями поляка в сотрудничестве с братьями Дубневичами, которые именно при нем окончательно сели на финансовые потоки транспортного монополиста.

Впрочем, заявления нового главы правления "ПриватБанка" о том, что приоритетом банка будут инновации, косвенно подтверждает тезис о планах разделить финучреждение на 3 части. При этом будущих покупателей больше интересует розничный бизнес и платежная система, тогда как проблемные кредиты аккумулирует "плохой банк", который будут содержать на деньги налогоплательщиков.

Фигуру Крумханзла активно поддержал Запад. Негласным лоббистом чеха с немецкой фамилией стала австрийская группа Raiffeisen Bank. Крумханзл долго работал в этой структуре. Часть топ-менеджмента "Райффайзен Банк Аваль" вошла в структуру руководства НБУ, а председатель правления банка Владимир Лавренчук чуть было его не возглавил. Впрочем, бывший совладелец банка Яков Смолий имеет все шансы возглавить НБУ. Таким образом, "райфайзеновцы" будут всячески опекать Крумханзла, который должен избавиться от ненужных активов, оставив только самые лакомые кусочки для будущего инвестора.

Ради Крумханзла власти отменили норму украинского законодательства, которая требует от руководителей банков иметь профильное образование. Такое требование отменили 4 января, а 10 января члены Набсовета НБУ уже "выбрали" Крумханзла.

Чех стал хорошо известен благодаря мутным схемам по оптимизации активов "дочек" Raiffeisen по всему миру, поэтому, вероятно, "ПриватБанк" готовят к большой оптимизации, целью которой станет приватизация банка в пользу Raiffeisen. Впрочем, выгодополучаталем может быть другая финансово-промышленная группа (например, президента), а Raiffeisen будет выступать как прикрытие. Такое группа давно практикует по всему миру.

В Минфине уже назвали точные сроки продажи национализированного "ПриватБанка". Государство планирует полностью выйти из капитала банка в течение пяти лет.

Соответствующие намерения будут зафиксированы в стратегии развития государственных банков, которая, как ожидается, будет представлена Кабинету министров в течение одной-двух недель, сообщил министр финансов Александр Данилюк. По его словам, цена продажи банка будет зависеть от ряда факторов.

"От того, как эффективно будет работать команда менеджеров, как успешно она реализует стратегию. Это первое. Второе, это от качества регулирования банковского сектора. И третье – это от рыночных условий", — сказал Данилюк.

Таким образом, санация банка займет 5 лет и в 2023 году банк будет готов к продаже. А массовые сокращения в угоду западным банкирам начнутся уже в этом году — банк намерен в 2018 году оптимизировать региональную сеть, сократив почти 200 структурных подразделений — с 2,213 до 2,061 тыс.

Кроме того, банк в этом году намерен получить 4 млрд грн прибыли. Вероятно, это будет такая же бумажная "прибыль", которую показывал в прошлом году экс-глава "Укрзализныци" Войцех Балчун перед тем, как ретироваться к себе домой в Польшу.

Каким образом будет получена "прибыль", можно даже не сомневаться — за счет налогов украинцев. Национальный банк Украины в январе выдал рефинансирование национализированному "ПриватБанку" на 2,3 миллиарда гривен. В этом году на докапитализацию банка направят 16 млрд грн.