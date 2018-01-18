Как ни крути, "ПриватБанк" останется на рынке

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине разорвалась очередная финансовая бомба. Ущерб, нанесенный "Приватбанку" в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов – следует из выводов детективов частного агентства Kroll после forensic-аудита учреждения. Так, аудит охватывал десять лет деятельности "Привата" до национализации банка в декабре 2016 года.

По данным расследования, кредитные средства "Приватбанка" использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп лиц, аффилированных с ними. Не исключается, что "ПриватБанк" использовался для отмывания денег.

Вкладчикам волноваться не стоит

Сейчас вокруг "Приватбанка" идет информационная война, а озвученные данные аудита – не новая информация: это было известно давным-давно, рассказал в комментарии РИА Новости Украина экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"И (глава Нацбанка) Гонтарева еще в период национализации озвучила приблизительные цифры. Только тут еще было выплачено 60 миллионов гривен за этот отчет, хотя и так было все понятно. Нужно бы еще сделать разбирательство, а эффективно ли были потрачены эти деньги – на отчет", – подчеркнул эксперт.

При этом вкладчикам "Приватбанка", считает Скаршевский, волноваться не стоит.

"Потому что эти выведенные деньги уже компенсированы всеми налогоплательщиками Украины. Уже была докапитализация на 150 миллиардов гривен, и дальше будут вливать деньги – если будет нужно. Через облигации внутреннего государственного займа, что уже было сделано", – напомнил экономист.

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Нет стратегии по госбанкам

Но в истории с "Приватбанком" есть один важнейший, самый главный аспект, который пока не на виду, рассказал Скаршевский.

"Это то, что у министерства финансов, как собственника "ПриватБанка" и других государственных банков, нет стратегии по управлению и по судьбе этих госбанков. А это уже 60% всего банковского сектора страны. У них нет стратегии. Непонятно, будут ли они делить этот "Приватбанк". Выводить с рынка – вряд ли, а вот разделить, например, вывести плохие активы, отделить розничный бизнес и еще предпринимать какие-то действия – это неизвестно, потому что у них нет стратегии. Ни по "Укрэксимбанку", ни по "Ощадбанку", ни по "Привату", – заявил экономист.

Напомним, из аудита агентства Kroll следует, что внутри "ПриватБанка" существовал еще один банк, который обеспечивал проведение теневых платежей в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами. Этот тайный банк обслуживали сотни сотрудников "Привата".

Также сообщается, что финучреждение неоднократно предоставляло ложную информацию относительно своего финансового состояния.