наверх
18.01.201813:50
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Как ни крути, "ПриватБанк" останется на рынке

    Тема:

    Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского (356)

    (обновлено: )16910
    Вкладчикам "Привата" не нужно волноваться, поскольку за спасение банка уже заплатили все налогоплательщики страны, считает экономический эксперт Виктор Скаршевский.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В Украине разорвалась очередная финансовая бомба. Ущерб, нанесенный "Приватбанку" в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов – следует из выводов детективов частного агентства Kroll после forensic-аудита учреждения. Так, аудит охватывал десять лет деятельности "Привата" до национализации банка в декабре 2016 года.

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Судьба "ПриватБанка": чего ждать вкладчикам?

    По данным расследования, кредитные средства "Приватбанка" использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп лиц, аффилированных с ними. Не исключается, что "ПриватБанк" использовался для отмывания денег.

    Вкладчикам волноваться не стоит

    Сейчас вокруг "Приватбанка" идет информационная война, а озвученные данные аудита – не новая информация: это было известно давным-давно, рассказал в комментарии РИА Новости Украина экономический эксперт Виктор Скаршевский.

    Инна Рудник
    Голос Столицы
    Ситуация с "Приватом": преступление или чей-то пиар?

    "И (глава Нацбанка) Гонтарева еще в период национализации озвучила приблизительные цифры. Только тут еще было выплачено 60 миллионов гривен за этот отчет, хотя и так было все понятно. Нужно бы еще сделать разбирательство, а эффективно ли были потрачены эти деньги – на отчет", – подчеркнул эксперт. 

    При этом вкладчикам "Приватбанка", считает Скаршевский, волноваться не стоит. 

    "Потому что эти выведенные деньги уже компенсированы всеми налогоплательщиками Украины. Уже была докапитализация на 150 миллиардов гривен, и дальше будут вливать деньги – если будет нужно. Через облигации внутреннего государственного займа, что уже было сделано", – напомнил экономист.

    Читайте также: От греха подальше. "ПриватБанк" скоро выведут с рынка — Кравец

    Нет стратегии по госбанкам

    Но в истории с "Приватбанком" есть один важнейший, самый главный аспект, который пока не на виду, рассказал Скаршевский.

    Отделение Приватбанка
    RIA News Василий Батанов | Перейти в фотобанк
    Хана "ПриватБанку"? Детективы Kroll против Коломойского

    "Это то, что у министерства финансов, как собственника "ПриватБанка" и других государственных банков, нет стратегии по управлению и по судьбе этих госбанков. А это уже 60% всего банковского сектора страны. У них нет стратегии. Непонятно, будут ли они делить этот "Приватбанк". Выводить с рынка – вряд ли, а вот разделить, например, вывести плохие активы, отделить розничный бизнес и еще предпринимать какие-то действия – это неизвестно, потому что у них нет стратегии. Ни по "Укрэксимбанку", ни по "Ощадбанку", ни по "Привату", – заявил экономист.

    Напомним, из аудита агентства Kroll следует, что внутри "ПриватБанка" существовал еще один банк, который обеспечивал проведение теневых платежей в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами. Этот тайный банк обслуживали сотни сотрудников "Привата". 

    Также сообщается, что финучреждение неоднократно предоставляло ложную информацию относительно своего финансового состояния.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Нам нужно говорить с Донбассом". Нардеп обратился к властям. Видео
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших