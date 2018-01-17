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    Общество

    ГПУ просит у Kroll дополнительных фактов о мошенничестве в "Приватбанке"

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    По словам Луценко, пока Kroll не предоставило украинской стороне никаких официальных документов по делу "Приватбанка": В случае, если такие факты они смогут нам предоставить, мы, безусловно, быстрее будем действовать в рамках нашего уголовного производства".
    Здание ГПУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины просит американское детективное агентство Kroll предоставить дополнительные факты по делу о мошеннических схемах в "Приватбанке", заявил в среду генпрокурор страны Игорь Луценко.

    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам Луценко, пока Kroll не предоставило украинской стороне никаких официальных документов, однако во время презентации расследования пообещало дать дополнительную информацию относительно фактов использования средств рефинансирования для "Приватбанка" на цели, не предусмотренные законом, а также перечень компаний, которые находятся на территории Украины и на чьи счета выводились средства.

    "Сейчас мы очень ценим результаты деятельности Kroll, безусловно, они важны именно для банковской стороны, в частности, Нацбанка и государственного Приватбанка, который находится в судебном процессе с господином Коломойским и другими. Для нас были бы важны определенные уточнения. В случае, если такие факты они смогут нам предоставить, мы, безусловно, быстрее будем действовать в рамках нашего уголовного производства", — сказал Луценко журналистам, общение с которыми транслировал телеканал "112 Украина".

    Нацбанк Украины (НБУ) во вторник сообщил, что агентство Kroll подтвердило использование "Приватбанка" его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток как минимум в 5,5 миллиарда долларов. Вывод расследования, который привел ЦБ: была создана теневая банковская структура внутри "Приватбанка", которая выводила и отмывала средства, кредитуя акционеров банка и связанных с ними лиц. Один из бывших владельцев "Приватбанка" бизнесмен Игорь Коломойский уже назвал бредом заявление о махинациях в банке.

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