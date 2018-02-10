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    Глава Минфина Данилюк о продаже "ПриватБанка"

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    Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского (364)

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    Министр финансов подчеркнул, чтобы сделать продажу максимально выгодной и вернуть потраченные на национализацию банка средства в бюджет, финучреждение планируют активно развивать.
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    Через пять лет правительство планирует продать национализированный "ПриватБанк" в "частные руки", заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    По его словам, чтобы сделать продажу максимально выгодной и вернуть потраченные на национализацию банка средства в бюджет, финучреждение планируют активно развивать. 

    Данилюк также отметил, что стратегия развития государственного "ПриватБанка" уже обновлена, что "без сомнения пойдет ему только на пользу".

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    "Для реализации этой стратегии мы привлекли новое руководство, задача которого – развивать банк в соответствии с этой стратегией, чтобы наконец государство могло его эффективно продать и привлечь средства в бюджет, чтобы профинансировать расходы на национализацию", – отметил глава Минфина.

    Напомним, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

    Ранее сообщалось, что "ПриватБанк" закончил 2017 год с убытком почти в 23 млрд гривен. 

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