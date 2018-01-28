Клиентов "ПриватБанка" ждут тревожные времена - СМИ

РИА Новости Украина

Миллионам клиентов "ПриватБанка" уготованы тревожные перемены: засланные в руководство иностранцы нацелены расчленить, сократить, урвать, а на защиту интересов пользователей и инвесторов этого финучреждения им… нет желания тратить свои силы и драгоценное время, пишет одесское издание "Слово".

"Национализаторам" не хватало ай-кидошника-иноземца?

10 января на сайте "ПриватБанка" опубликовали новость, важную не только для его клиентов: Наблюдательный совет (НС) этого "национализированного" год назад финучреждения назначил главой его Правления — Петра Крумпханзла, гражданина Чехии (1966 года рождения), математика, прежде работавшего "операционным директором" — в чешском Raiffeisenbank CZ (до января 2008 г.), в "Райффайзен Банке Аваль" (до июля 2011 г.), в Словении в компании Heta Asset Resolution (до мая 2016 г.), в Китае в сети кредитования Home Credit China.

Эту ротацию должны утвердить руководители Нацбанка, но с этим задержки, похоже, не будет: инсайдеры утверждают, что эту кандидатуру подобрали еще в ноябре 2017 года, но ставить его во главе "ПриватБанка" мешало требование украинского законодательства допускать на руководящие должности в банках лишь лиц, имеющих высшее образование по профильным специальностям, а дипломированный математик Крумпханзл в эту норму не "вписывался", несмотря на презентабельное резюме на рекрутинговом сайте Llinkedin. Но помеха отпала 4 января, когда ввели в действие новаторский ЗУ № №2210-VIII, отменивший "консервативные" ограничения по образовательному цензу для занимающихся в Украине "банкингом".

Обосновывая назначение Крумпханзла, нынешний (назначенный 17 января 2017 г. на срок до "следующего ежегодного собрания") глава НС "Привата" Энгин Акчакоча (Akcakoca Engin Rasih, прежде бывший членом НС турецко-мальтийской компании Anadolu Efes Brewery and Malt Industry A.S.) лестно характеризовал избранника, отметив ряд его достоинств: имеет опыт работы в "ведущих банках ЕС", высоко мотивирован, хорошо владеет английским и русским языками, а главное — "он уже доказал на практике свою способность эффективно реорганизовывать слабые стороны банков. Сосредоточенность на трансформациях с целью усовершенствования операционной эффективности является его неопровержимым преимуществом".

Фото из открытых источников Глава правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл

11 января об этом назначении, его "правильности" и достоинствах Крумханзла раструбила редакция британской ВВС и целый ряд украинских СМИ, отмечая еще одно качество, немаловажное в работе увольняющего персонал реорганизатора: он владеет искусством японских единоборств "айкидо". При этом ВВС уточнила, что этот математик-борец владеет также немецким и японским языками, что после увольнения в 2011 г. из "Райффайзен Банка Аваль" работал в (ведущей операции через интернет) компании Interim Management & Consulting, а на посту главы "Привата" ему поставят заместителя по финансовым вопросам, подыскиваемого при посредничестве той же рекрутинговой компании Amrop Executive Search Ukraine.

Крумпханзл нанят в "ПриватБанк", очевидно, не для принятия гениальных финансовых решений, а для более рутинных функций при сокращении (под маркой «реструктуризации») нынешней сети филиалов и численности персонала банка (в чем он участвовал, работая в 2008-2011 годах в Украине в банке "Райффайзен банк Аваль").

Поэтому эксперты уже гадают, как и зачем руководимые Крумпханзлом будут расчленять гораздо более широкую сеть "ПриватБанка" и когда эти части перепродадут в частную собственность заинтересованных лиц (…).

Финансовые эксперты, вспомнив "эпопеи" других командиров — иностранцев в руководство украинскими ведомствами и компаниями, стали отмечать все новые подозрительные факты проникновения чешского айкидошника Крумханзла в руководство "Привата".

Например, бывший сотрудник государственного банка "Аваль" (прихватизированного в 2005 году группой "Райффайзенбанк") сообщил, что в официальной биографии Крумханзла преувеличена его прошлая роль в "Райффайзен Банке Аваль", сообщает издание, приводя соответствующие сообщения в соцсетях.

А на сайте job-sbu.org акцентировали более важные факты. Так, чтобы назначить главой "Привата" — не имеющего образования финансиста Крумханзла, нынешние власти отменили норму украинского законодательства, требующую от руководителей банков иметь профильное образование: содержащий такую новеллу закон №2210-VIII вступил в силу 4 января с.г., а 10-го Крумханзла "выбрали" члены Набсовета.

С другой стороны, этого экс-сотрудника группы "Райффайзен" будут опекать другие "райффайзенцы": целая группа их сейчас обосновались в надзирающем НБУ, а на пост его главы претендует Владимир Лавренчук, экс председатель правления "Райффайзен Банка Аваль".

Загадочности назначению Крумхазена добавляет и то, что публике не предоставляют о нем достоверную информацию, а информация на его странице в Facebook — отсутствует в период между 2015 годом и 28 декабря 2017 года (когда он поместил отчет о своем отдыхе где-то в теплых краях).

Не вызывает доверия к этому тезке нынешнего Президента Украины и сокрытие им в своих резюме данных о профессиональной деятельности в период от получения в 1990 году в Карловском университете диплома математика до занятия им в 2003 году в Raiffeisenbank CZ должности главы "дивизиона" (подразделения) №4200, исполнявшего вспомогательную функцию "zabezpečeni provozu".

Кроме того, служащие "Привата" почему-то переиначивают (а невнимательные СМИ это тиражируют) даже фамилию этого "необходимейшего специалиста": прозвали его "Крумханзл", теряя буковку "р", присутствующую в действительной фамилии — Krumphanzl.

Почему предпочли не классического финансиста, а айкидошника с "железной" хваткой, отчасти объясняет откровение нового корпоративного секретаря "ПриватБанка" (назначена одновременно с Э. Акчакочей) Виктории Страховой. Та на своей станице в Facebook, опровергая слух, что директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа лоббировал назначение главой правления "ПриватБанка" — немецкого банкира Райнера Мюллера-Ханке, мимоходом выдала важный "критерий" назначенца на этот пост в преддверии реорганизаций: "это была рекомендация одной из IFIs рассмотреть в качестве кандидата с условием участия в конкурсе — как доказательство того, что есть в мире кандидаты со стальными шариками, готовые возглавить "ПриватБанк" со всем его legacy".

"Рейдерство" — по-новому?

Хитросплетения вокруг назначения "райффайзенца" Krumphanzl председателем правления "Привата" — не случайны: немало воротил международных финансов хотят решить будущее украинского "ПриватБанка" — в свою пользу.

Поэтому лишь наивные верят заявлениям в СМИ, что лица, назначаемые управлять этим крупнейшим финучреждением страны, будут "независимыми" специалистами: таковых трудно сыскать, а содействовать их назначению — некому. И в данном случае, опыт и прежние заслуги чешского "варяга" явно указывают "аффилированность" этого чеха с немецкой фамилией в корпорацию "Райффайзенбанка", чьим официальным владельцем значится австрийский финансист Карл Севельдa (Karl Sevelda).

Кстати, компания Heta Asset Resolution, в которой Крумпханзл что-то оперировал до 2016 года, тоже входит в "империю" Севельды… Зато не предъявлено документальных доказательств работы математика-айкидошника в (небанковской) сети заведений потребительского кредитования Home Credit China: поисковик их сайта выдает 0 результатов по фамилии Krumphanzl, не поминается он и в китайских СМИ и неведомо — приезжал ли в Китай этот любитель японских единоборств, или приписку в его послужном списке сделали "по знакомству": ведь учредитель Home Credit Petr Kellner тоже достиг фантастических успехов в приватизации активов ЧССР, а затем и в странах СНГ благодаря наличию некоего (интернационального) "политического лобби", о чем публично заявлял один из глав Минфина Чехии Иван Пилип.

И здесь стоит вспомнить, что прошлые неудачи экспансии в Украине "Райффайзена", Home Credit China и целого ряда других зарубежных финансовых компаний были вызваны тем, что в нашей стране развился собственный банковский сектор, где крупнейшим игроком стал "ПриватБанк". Причем "приватовцы" (уверенные, что они тоже умные) посмели даже занимать доли рынка финансовых услуг в ряде европейских стран, а тамошних конкурентов это никак не устраивало.

Неудивительно, что западные дельцы, требующие от украинцев "развития рынка" и частной собственности, никак не возражали против произведенного командой Порошенко в конце 2016 года огосударствления самого крупного и экспансивного частного банка Украины, породив пародийное словосочетание: "национализированный ПриватБанк"…

Массу странностей творимой "национализации" под иностранным контролем можно легко объяснить, поняв, что в основе этого конфликта лежит стремление "правильных" финансистов Запада избавиться от одного из опасных конкурентов-"выскочек". Глава Общественной коллегии Совета НБУ и председатель Совета Ассоциации украинских банков Станислав Аржевитин высказал обоснованное предположение, что приход иностранного специалиста к руководству "Привата" указывает на подготовку его к продаже (частично или полностью) иностранным финансистам.

"…В соответствии с Меморандумом, который подписали Украина и МВФ, несколько государственных банков должны были еще в прошлом году быть частично приватизированы. Как записано в Меморандуме, часть их акций, не меньше 20%, должны быть проданы. В момент подписания Меморандума "ПриватБанк" еще не был государственным. Но, очевидно, его судьба должна быть аналогичной…

При этом обострение сейчас споров и судебных тяжб между госчиновниками и экс-владельцем "Привата" И. Коломойским дает, помимо политических эффектов, два — оперативных финансовых: отвлекается внимание публики от сомнительного подбора команды "консультантов" & "независимых менеджеров" банка и их распорядительной деятельности, а с другой стороны — ужасающие слухи о "плохих" активах "Приватбанка" снижают его рыночные котировки перед необъявленной "приватизацией" (где ожидается протекция "правильным" претендентам из "своих").

Оплатят ухищрения банкиров — украинские налогоплательщики

Лишь очень несведущие могут заблуждаться, что комбинации по овладению "ПриватБанком" не касаются основной массы "простых" граждан Украины, что это — "междусобойчик" группы Коломойского и Ко и терзающих их конкурентов и неприятелей.

Увы, у отстраненных от схватки клиентов этого банка и украинских налогоплательщиков (а особенно — реципиентов госбюджета) тоже есть законные интересы к решению тяжбы за "Приват": ведь поучающий "уважению к частной собственности" президент Порошенко 22 декабря 2016 года своим Указом о проведении странной "национализации" под контролем иностранцев одновременно утвердил и крупные затраты на это спорное мероприятие.

Уже потратили 2 млрд. грн. на "докапитализацию" банка: хотя это проделали — с отсрочкой, внеся в "активы" присвоенного финучреждения долговые обязательства (в форме ОВГЗ), платить по ним-то все равно придется! Кроме того, из казны же через "Фонд гарантирования вкладов" будут погашать и часть долгов перед вкладчиками "Привата" (сумма их депозитов на 30 сентября 2017 года согласно официальному отчету за 9 месяцев превышала 202,6 млрд. грн.).

При этом названные в народе "дерибаном" незаконные отчуждения "национализированного" сановниками имущества банка уже происходят. Например, экс-сотрудник "Привата" А. Дубинский сообщал, что из собственности "ПриватБанка" в 2017 году посмели незаконно изъять здание главного офиса его латвийского филиала Privatbank AS (о чем было подано заявление в полицию).

О том, что из "ПриватБанка" странным образом "улетучилось" имущество его латвийской "дочки" и других зарубежных филиалов, свидетельствуют данные официальной справки, помещенной на сайте "ПриватБанка" в разделе "Аффилированные и дочерние предприятия по состоянию на 01.04.2017 г.".

Хотя таких активов немало указано в отчете за 9 месяцев 2016 года (перед "национализацией").

Мало шансов, что в ведущихся с 2016 года публичных дебатах и кулуарных встречах причастные к "национализации" этого банка чиновники и финансисты радеют о правах "рядовых" вкладчиков "ПриватБанка", а не о собственных прибылях и претензиях. Исправить ситуацию можно лишь усилением общественного внимания, включая создание парламентской следственной комиссии по изучению реального положения в банке, его правлении и "Наблюдательном совете", пресекая сомнительные маневры пришлых и местных "прихватизаторов", подчеркивает издание.

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P.S. Присвоили "тезку"

Далеко идущие последствия для украинского "Привата" может иметь совершенная в годовщину с начала "национализации" покупка его австрийского "тезки". В конце декабря 2017 года, когда финансовые аналитики Европы готовились к рождественским отпускам, лихтенштейнская команда Карла Севельда (владельца "Райффайзенбанка") без лишнего шума оформила приобретение небольшого австрийского банка с удачным названием "Constantia… Privatbank".

Это финучреждение с небольшим по меркам ЕС капиталом в 16 млрд. швейцарских франков действует с прошлого века, но теперь зачем-то понадобилось команде настойчивых покорителей финансового рынка Украины, отмечает автор статьи Никита Додон.