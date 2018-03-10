Хитросплетения вокруг назначения "райффайзенца" Krumphanzl председателем правления "Привата" неслучайны: немало воротил международных финансов хотят решить будущее украинского "ПриватБанка" - в свою пользу, пишет "Слово".
Накануне на границе Польши и Украины прошли протесты, в налоговой Черновцов взорвалась граната, ВСУ сообщили об обострении на Донбассе: 3 погибших и 4 раненых, а в ДТП под Курском погибли и пострадали украинцы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".