"Укрзализныця" после Бальчуна: разруха продолжается

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Жизнь после "варягов"

Отставка главы правления "Укрзалызници" ничего не изменила в работе национального перевозчика. В компании, как и раньше, коррупция, разгильдяйство и разруха.

Сменив "варяга" на национальный топ-менеджмент, власти, по-сути ничего не сделали для того, чтобы вывести "УЗ" из того болота, в котором оно оказалось в последние годы.

Подвижной состав перевозчика – самый старый среди европейских стран, он не обновлялся десятилетиями, железнодорожное пути также находятся в катастрофическом состоянии. Пиар-ходы бывшего главы "УЗ" Войцеха Бальчуна в виде оформления бумажной "прибыльности"компании и запуска "Инстерсити" не его родину – в Польшу – ни к чему не привели.

Новый менеджмент не думает ничего менять, зато ратует за приватизацию и планирует повышать тарифы как на грузовые, так и пассажирские перевозки якобы для того, чтобы покрыть миллиардные убытки от своей деятельности.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, "Укрзализныце" необходимо срочно провести инвентаризацию своих мощностей, оставив только необходимое, а остальное продать или сдать на металлолом.

"Укрзализныця" чрезмерно перегружена неэффективным количеством инфраструктуры, а сколько там излишков вам никто не ответит, все ориентируются на глаз, ведь никто не проводил инвентаризацию. Вот эта иррациональность и убивает компанию.

Прибыль приносят только грузовые перевозки, все пассажирские маршруты приносят только убытки, в независимости, что это – пригородные перевозки или междугородние перевозки "Интерсити". За счет грузовых перевозок и покрывались убытки пассажирских поездов. Однако даже если цены на билеты вырастут в два раза, они не смогут покрыть убытки.

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Вместе с тем, если в два раза подорожают электрички, это негативно повлияет на транспортную инфраструктуру. Даже если ввести невероятно высокий тариф, то это работать не будет, поскольку даже очень высокие тарифы дают пространство для коррупции", – отметил Охрименко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, повышение тарифов на грузовые перевозки может нанести удар по экспорту, поскольку большая часть экспортных грузов отправляется к портам железнодорожным транспортом.

Эксперт считает, что приватизация железнодорожного монополиста не является европейской практикой, ведь в большинстве стран Европы на железной дороге работают и государственные и частные, либо только государственная компании с участием частных инвесторов.

По мнению экспертов, основной проблемой, которая не дает развиваться компании, является коррупция, которая разъедает всю отрасль, словно раковая опухоль. За последний год на "УЗ" прошло 8 масштабных обысков со стороны Генпрокуратуры и НАБУ, которые выявили нарушения на миллиарды гривен.

Подковерная борьба на "железке"

Наиболее коррумпированным являются распоряжение активами и закупка запчастей.

"Сама компания разделена между несколькими финансовыми и политическими группами, и именно заложником этого противостояния стал Бальчун. Однако, я не считаю, что в этой битве победил министр инфраструктуры Омелян, компания осталась под контролем окружения президента… Бальчун ранее был в прямом и переносном смысле свадебным генералом, тогда как реальными делами заправлял глава наблюдательного совета Кравцов, который сейчас возглавил "Укрзализныцю", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, компания продолжает терять ценные активы и разрушаться буквально на глазах. Теперь локомотивы компании не справляются с перевозками, в результате чего все чаще говорят о необходимости приватизации грузовых перевозок "УЗ".

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Как отметил эксперт, похожую причину для приватизации нашли когда-то в Польше, искусственно создав дефицит локомотивов для перевозок. Собственно, польские "варяги" и были приглашены для подготовки приватизации украинского монополиста.

"Общество отвлекают бытовыми скандалами, то вице-премьеру Климпуш-Цинцадзе не понравилось отсутствие кондиционера, то министру принесли мокрое белье, и все это обсуждают. И в это же время делятся миллиарды, а такие вещи вбрасываются для того, чтобы отвлечь внимание общества от стратегического вопроса", — заявил Бортник.

По его словам, размер коррупционных сделок на железной дороге составляет 10-15 млрд грн.

Эксперт отметил, что попытка корпоратизировать железную дорогу предусматривает разделение активов на грузовые и пассажирские перевозки. При этом, прибыльные активы планируется продать и разделить на несколько компаний, тогда как неэффективные активы хотят взвалить на плечи государства.

По словам Бортника, за последние три года "Укрзалізниця" утратила все транзитные преимущества, ведь до 2013 года страна зарабатывала только 2,5 млрд. долларов в год за счет транзита грузов по железной дороге. За три последних года грузовые перевозки упали в 2 раза, а страна из транзитного государства превратилась в тупиковое транспортное звено.

"Из-за коррупции мы превратилось в страну с отсталой железнодорожной инфраструктурой, и это видят иностранные инвесторы. Первый вопрос, который задают иностранцы по прилету в Борисполь – где здесь "воздушный экспресс". И они очень удивляются, когда им отвечают, что у нас нет "воздушного экспресса", — отметил Охрименко.

Омелян поможет "немцами"

Своеобразно решил покончить с разрухой министр инфраструктуры Владимир Омелян, который так долго пытался выжить со своего поста Бальчуна. Добившись своего, он ничего не сделал для того, чтобы вывести перевозчика из финансовый и коррупционной ямы.

Взамен он заявил о соглашении с немецкими властями о продаже для Украины подержанных электричек для пригородных маршрутов. Министр выразил надежду, что Германия продаст Украине подержанный подвижной состав, что должно помочь в стабилизации рынка пригородных поездок.

"Таким образом, мы получаем хлам в виде электричек. Немцы — стабильный рынок сбыта для запчастей к этому хламу за счет бюджета. Омелян — возможность "попилить" на модернизации. А украинские заводы по производству электричек, соответственно, получают х…", — отметил на своей странице в Facebook финансовый аналитик Александр Дубинский.

Вместе с тем, по словам главы комитета Верховной Рады по транспорту Ярослава Дубневича, модернизация немецкой электрички будет стоить в 3 раза дороже, чем обновление украинского поезда.

"А использовать немецкие вагоны без реконструкции в наших условиях невозможно в принципе. По многим причинам. Вот хотя бы два из них. Придется выбрасывать всю электрическую начинку и заменять всю путевую тележку в каждом вагоне. По сути, остается только салон… Напомню, что, скажем, система питания переменного тока в электропоездах в Украине рассчитана на 27 кВ при частоте 50 Гц. В то время как у немцев соответственно — 15 кВ и 16,7 Гц", — отметил Дубневич.

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Впрочем, самого Дубневича подозревают в узурпации коррупционных сделок в компании, которое произошло при Бальчуне. Между Омеляном и братьями Дубневичами уже долго идет борьба за право контролировать рынок госзакупок на "Укрзализныце". Немецкие электрички могут стать поводом к очередной борьбе олигархов за активы, пока национальный перевозчик медленно, но уверенно идет на дно.