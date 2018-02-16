наверх
17.02.201800:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Общество

    В "ПриватБанке" встревожили новой атакой мошенников

    (обновлено: )47110
    Мошенники собирают данные клиентов, прикрываясь необходимостью для подачи коллективного иска к банку под выдуманными предлогами. В "ПриватБанке" данный инцидент назвали уже беспрецедентным в истории банковского рынка случаем массового фишинга.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Украине заработала новая схема массового похищения (фишинга) личных данных. Конфиденциальную информацию мошенники собирают у людей под предлогом подачи коллективного иска к "ПриватБанку".

    Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы банка.

    "Объявленный группой лиц сбор данных клиентов, якобы необходимый для подачи коллективного иска к банку под выдуманными предлогами, является беспрецедентным в истории банковского рынка случаем массового фишинга личных данных. ПриватБанк напоминает своим клиентам, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками", – говорится в официальном заявлении "ПриватБанка".

    Читайте также: ТОП-5 крупнейших винницких мошенников 2017 года

    Мошенники требуют использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) клиентов, что может привести к завладению ею клиентов третьими лицами. Фишеры обещают клиентам банка деньги в случае "выигрыша" иска взамен на заполнение анкеты с указанием всех личных данных, в том числе и тех, которые могут быть использованы для мошеннических операций.

    Ранее сообщалось, что задержана банда, за 20 секунд укравшая терминал "ПриватБанка".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко показал привезенный его солдатами из Авдеевки флаг Евросоюза
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Руслан Бортник
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Ярослав Павловский
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?