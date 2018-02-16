В "ПриватБанке" встревожили новой атакой мошенников

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Украине заработала новая схема массового похищения (фишинга) личных данных. Конфиденциальную информацию мошенники собирают у людей под предлогом подачи коллективного иска к "ПриватБанку".

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы банка.

"Объявленный группой лиц сбор данных клиентов, якобы необходимый для подачи коллективного иска к банку под выдуманными предлогами, является беспрецедентным в истории банковского рынка случаем массового фишинга личных данных. ПриватБанк напоминает своим клиентам, что передача личных данных третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками", – говорится в официальном заявлении "ПриватБанка".

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Мошенники требуют использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) клиентов, что может привести к завладению ею клиентов третьими лицами. Фишеры обещают клиентам банка деньги в случае "выигрыша" иска взамен на заполнение анкеты с указанием всех личных данных, в том числе и тех, которые могут быть использованы для мошеннических операций.

Ранее сообщалось, что задержана банда, за 20 секунд укравшая терминал "ПриватБанка".