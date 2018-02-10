СБУ задержала разыскиваемого Интерполом мошенника из Азербайджана

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КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Азербайджана, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Каменском Днепропетровской области гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске по линии Интерпола. В своей стране мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "мошенничество с нанесением значительного и особенно крупного ущерба", — говорится в сообщении.

пресс-служба СБУ Задержанный гражданин Азербайджана

По данным СБУ, в Украине задержанный планировал начать деятельность, которая вредит национальным интересам страны, в частности в экономической сфере. Правоохранители решают вопрос об экстрадиции задержанного в Азербайджан.

Ранее СБУ и военная прокуратура задержали в Запорожье военнослужащего-контрактника, который собирался перейти в ряды Вооруженных сил России.