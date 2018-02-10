наверх
10.02.201816:31
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    СБУ задержала разыскиваемого Интерполом мошенника из Азербайджана

    (обновлено: )9101
    По данным СБУ, в Украине задержанный планировал начать деятельность, которая вредит национальным интересам страны, в частности в экономической сфере. Правоохранители решают вопрос об экстрадиции задержанного в Азербайджан.
    25 годовщина создания СБУ
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Азербайджана, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.

    "Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Каменском Днепропетровской области гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске по линии Интерпола. В своей стране мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "мошенничество с нанесением значительного и особенно крупного ущерба", — говорится в сообщении.

    пресс-служба СБУ
    Задержанный гражданин Азербайджана

    По данным СБУ, в Украине задержанный планировал начать деятельность, которая вредит национальным интересам страны, в частности в экономической сфере. Правоохранители решают вопрос об экстрадиции задержанного в Азербайджан.

    Ранее СБУ и военная прокуратура задержали в Запорожье военнослужащего-контрактника, который собирался перейти в ряды Вооруженных сил России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Мероприятия во Львове по случаю Дня рождения Бандеры
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Шепелев. Архивное фото
    Задержание и арест экс-нардепа Шепелева