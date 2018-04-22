Аваков готов работать с президентом Вакарчуком, но за деньги США - политолог

"Я уверен, что он не претендует на роль кандидата в президенты, которого поддержит Америка и который сможет серьезно конкурировать на выборах. Но мне кажется, что в Америке уже по тем или иным причинам в качестве одного из двух главных сценариев разрабатывается, что если Украина превращена в большую Галичину, то следующим президентом Украины должен быть галичанин. У нас есть американский кандидат, он нам всем очень нравится, мы его засветили в речи 4 апреля в Киево-Могилянской Академии. Пока он больше поет, чем выступает. Правда, может, пусть лучше больше поет, мы его изберем (имеется в виду Святослав Вакарчук – Ред.)", – поделился своим мнением политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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Этот вопрос, считает он, решен. Но остается вопрос, кто будет работать под таким президентом.

"У нас работать и красть – синонимы. Вот Аваков предлагает себя человеком, который сможет осваивать американские деньги. В Америке знают, что он это делать умеет, вот он поехал. Лоббисты ему сделали хорошую программу", – сказал Рудяков.