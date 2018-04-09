Чемодан - вокзал - Мальдивы... А может, суд - срок - нары?

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Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Чем ближе окончание президентской каденции Петра Алексеевича Порошенко, тем более его судьба определяется на образном уровне как положение "между молотом и наковальней". При этом Порошенко сам похоже готов идти на обострение ситуации, теряя адекватность в своих действиях-ответах. Так что вариант, предложенный президенту футбольными фанами Мариуполя еще самый безболезненный. Правда, похоже, что просто собрать чемодан и ушмыгнуть на Мальдивы нынешнему главе государства не получится. Американские друзья не позволят. Не исключено, что последние готовят ПАП на роль мальчика для битья. Дома, в Украине. Так, чтобы списать на последнего все ужасающие социально-экономические последствия так называемых западных реформ по принципу: реформы-то наши хороши, да исполнитель дурен. Вот накажем его, уличим в коррупции, тайной дружбе с Путиным и прочих смертных грехах и жизнь в Украине наладится. На европейский, а не африканский манер. Конечно, это будет очередная иллюзия выхода из плачевной ситуации, но народ-то на какое-то время уверует в нее и социальное недовольство будет канализировано. Антикорсуд, создание которого с такой старательностью избегает гарант, точно заточен под такой сценарий. И его приговором наверняка не станет ссылка Петра Алексеевича на Мальдивы.

В этом контексте становится понятным противостояние ПАП воле коллективного Запада отменить э-декларирование для активистов-грантоедов. Последний из-за всех сил стремиться создать свое боевое крыло в борьбе за верховную власть в Украине. Антикорсуд, САП и НАБУ должны дополнить антикоррупционеры-грантоеды, задача которых обеспечить поддержку общественным мнением действий этих структур в отношении высших должностных лиц нашей страны. На Банковой и в окружении президента смысл этой смычки вероятно просчитали. Более того, сознают, что жадный и скупой Запад, намерен выиграть президентские выборы в Украине не за счет помощи, кредитов и инвестиций в свой восточный "щит" от агрессии РФ, а за счет очередной обработки общественного мнения страны. Против внутреннего врага — президента-коррупционера и его окружения. В этом смысле все утечки о сверхдоходах ПАП, его безумных тратах на отдых, панамских оффшорах — суть подготовительные работы по взращивание народных "гроздьев гнева". Вашингтону и Брюсселю в Киеве, на Банковой, нужен марионеточный президент на все сто. Лишенный доступа к финансовым потокам и собственного серьезного состояния. Ну что-то типа Вакарчука. Так, чтобы не смел и не мог реально влиять на ситуацию в стране, контролировать местный крупный капитал, создавать в ВР фронду западным "реформам" колониального типа. Порошенко, Тимошенко и иже с ними, по определению, для Запада нежеланны. Если же последнему удастся реализовать свои планы по дискредитации и уничтожению всяческих политических перспектив старой элиты, то с молотка в Украине пойдет все: от земли до остатков промышленности.

Судя по последним заявлениям наших западных кураторов, у них, от неожиданного упрямства ПАП в деле формирования условий по собственному судебно-уголовному преследованию и возможной посадке после окончания президентской каденции, началась настоящая истерика.

Так послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Об этом говорится в их совместном заявлении. "Мы настоятельно призываем народных депутатов найти законодательное решение в ходе ближайшего заседания, которое отменяет эти требования в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, или откладывает их действие". Они также потребовали от Рады обеспечить временное положение об освобождении от ответственности лиц, которые не подадут декларацию в установленный срок. "Текущие требования об электронном декларировании не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим международным практикам. Они препятствуют привлечению и сохранению квалифицированных международных членов наблюдательных советов государственных компаний, что необходимо для улучшения корпоративного управления в Украине и улучшения экономического роста", — говорится в обращении.

Следом европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление. По его мнению, действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС. "Отношения ЕС с Украиной базируются на общих ценностях. Обе стороны согласились, что уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам являются основными элементами Соглашения об ассоциации……За последние годы Украина достигла значительного прогресса. Важно не подорвать достигнутый прогресс. Верховная рада Украины должна вернуться к проблеме и как можно скорее отменить обязательства по е-декларированию для активистов гражданского общества, ограничив эти обязательства только государственными должностными лицами", — требует Йоханнес Хан.

Далее, в прокурорском стиле еврокомиссар, начинает обвинять "подсудимую". "Украинская власть не выполнила своих обязательств……Отказ от отмены этой нормы, распространяющей на гражданских активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины".

Несколько мягче, но в том же духе высказалась представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить закон, который требует раскрывать активы участников гражданского общества и международных членов наблюдательных советов государственных предприятий", — отмечается в заявлении. В Госдепе подчеркивают, что система декларирования активов в Украине должна работать для привлечения государственных должностных лиц к ответственности, а не создавать ненужный груз или давление на гражданское общество. "Этот карательный закон касается тех же людей, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания Евромайдана и стремления украинского народа к демократической стране, управляемой верховенством закона", — говорится в заявлении. США призывают срочно отменить это требование закона, а пока этого не сделано, предоставить временную амнистию для лиц, которые не подадут декларации в установленные сроки.

И что же в ответ на такие недвусмысленные окрики "смотрящих" за Украиной и ее колонизацией?

Президент молчит, отдувается спикер, клятвенно заверяя, что нужные и требуемые Западом изменения в отношении активистов будут внесены в законы Украины. Но вот момент истины: голосование третьего апреля в ВР. Всего 195 депутатов, при нужных 226, поддержали включение в повестку дня законопроектов, отменяющих е-декларирование для активистов.

"Хотел бы, чтобы публичные заявления представителей фракций не расходились с голосованием. Иначе это византийщина… Отмена е-декларирования для членов общественных организаций — это позиция парламента и президента", — заявил перед голосованием спикер ВР Андрей Парубий, вероятно предполагая возможный "кидок". Даже вот агрессией РФ попробовал мотивировать нардепов: "Мы стоим лицом к лицу с российским агрессором. Нам нужна поддержка цивилизованного мира. Пожалуйста, давайте поддержим отмену декларирования".

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Фракция БПП из 110 возможных дала всего 49 голосов за включение в повестку отмену е-декларирования, показав реальную, а не декларируемую спикером поддержку президента.

По сути, теперь открыта возможность уголовного преследования активистов, которые до первого апреля не подали е-деклараций. Срок лишения свободы за подобное нарушение — до двух лет. Фактически, президент приступил к созданию своего "контроружия" против НПО на период проведения президентской и парламентской кампании. Устоит ли в своем намерении или станет торговаться с Западом покажет ближайшее время. Но то, что ПАП не собирается без боя сдавать свою "неприкасаемость" от уголовного преследованию и свою репутацию «честного» президента на период президентской гонки грантоедам уже очевидно. Противоядие их безнаказанности теперь есть.