Власть не дает переселенцам право участвовать в местных выборах - эксперт

"Те, кого мы называем временно-перемещенными лицами, оказались в ситуации, когда они в других городах не имеют права выбирать местную власть. До сих пор законодательно этот вопрос не урегулирован. Живя в Киеве, во Львове или в другом городе временно-перемещенные лица лишены возможности влиять на формирование власти на местном уровне. Эта проблема поднимается на экспертном уровне, но на уровне парламента она не решается. И по моему мнению, решение этой проблемы, в том числе и правящей коалиции, не очень и выгодно, учитывая, что часть временно-перемещенных лиц — это во многом оппозиционный электорат…Глобально эту тему поднимает только одна партия — это "Оппозиционный блок". Власть своими действиями вытолкнула эту проблему в компетенцию "Оппозиционного блока", — заявил Якубин в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Внутренние переселенцы. Трагедия современной Украины".

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"Партии власти только говорят об этой проблеме, но так и не выносят ее на повестку дня. У меня складывается впечатление, что это сознательная политика, поскольку власть уверена в том, что эти люди не будут ее поддерживать", — резюмировал эксперт.