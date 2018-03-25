Украина "кинула" переселенцев и жителей Донбасса

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Кабинет министров утвердил план мероприятий по укреплению национального единства и консолидации украинского общества. Особое внимание уделяется временно неподконтрольным украинской власти территориям и переселенцам. План мероприятий утвердили 21 марта на заседании правительства.

Отмечается, что планируется принять необходимые меры для развития и усиления межрегионального сотрудничества, проведения коммуникационных мероприятий с участием внутренне перемещенных лиц, экспертов, в частности относительно тематики реинтеграции временно неподконтрольных территорий.

Говорят, но проблем не решают

По мнению политического эксперта Алексея Якубина, в обществе нет полноценной коммуникации, которая нужна для реального национального единства.

"Если мы говорим о коммуникации, она односторонняя. Власть считает, что коммуникация — это когда власть отправляет месседж на неподконтрольные территории, переселенцам, и они должны это слышать и принимать. Но власть часто не готова слышать переселенцев и даже не готова признать возможность собственного голоса за людьми, которые остались на неподконтрольных территориях", — отметил политолог в комментарии РИА Новости Украина.

Якубин уверен: принятая Кабмином программа, как и тема переселенцев, в целом для власти — очень неудачная, "потому что власть пытается сейчас хоть как-то камуфлировать эту проблемную ситуацию с переселенцами, что будет целый сонм мероприятий, но при этом реальные действия — совершенно другие".

Эксперт добавляет, что в парламенте до сих пор не урегулированы многие вопросы, связанные с переселенцами: есть 4 законопроекта, которые зарегистрировал "Оппозиционный блок", но их даже не рассматривают в парламенте, даже не включают в перечень законопроектов, которые нужно безотлагательно рассмотреть.

"Получается, вопрос переселенцев у власти часто возникает только на уровне риторики, но не готовности решать социальные вопросы, связанные с переселенцами. Я уже не говорю уже о наших гражданах, которые остались на неподконтрольных территориях. Например, вопрос социальных выплат. Они просто-напросто лишены, неконституционным способом, возможности получать пенсии. И несмотря на то, что эти средства, которые они заработали, не отчуждаемы. Тут происходит даже нарушение Конституции. Тем не менее до сих пор мораторий на выплату пенсий людям, которые не смогли, например, попасть на подконтрольную территорию, сохраняется", — подчеркнул политолог.

Для власти — не приоритет

Переселенцам же, которых сегодня в Украине от 1,5 до 2 миллионов человек, во многом приходится решать свои проблемы самим, говорит Якубин.

"Они брошены, по большому счету, на произвол судьбы. Вплоть до того, что на уровне законов не решается вопрос, чтобы их хотя бы уравнять в правах. Например, у них нарушено право по голосованию. Они не могут, из-за того, что не изменен до сих пор закон о временно перемещенных лицах, голосовать за местную власть. Они лишены права голоса, возникает много вопросов, как часть из них сможет проголосовать на общегосударственных выборах", — сообщил эксперт.

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У него складывается впечатление, что переселенцев и людей, находящихся на неподконтрольных территориях, власть рассматривает скорее как балласт, потому глобально не решает вопросов этих людей, понимая, что решение этих вопросов будет требовать больших ресурсов — "а мы видим, что в этом плане власть старается экономить на людях".

"Несмотря на то, что у нас даже есть отдельное министерство, мне кажется, что усилий одного министерства оказалось меньше, чем общая инерция работы органов власти. Это не приоритет для власти", — подытожил политолог.