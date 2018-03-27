Экс-глава ГФС Насиров сообщил, что идет в президенты

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Уволенный с должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил о решении идти в политику. Планами экс-налоговик поделился после заседания Апелляционного административного суда, где рассматривалось его дело.

На вопрос, чем он сейчас занимается, Насиров ответил, что не борется за восстановление в должности, а имеет новые цели.

"Я подал заявление в суд по поводу незаконного увольнения. Даже не знаю, уволили ли меня, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше", — цитирует Насирова ТСН.

На вопрос о том, не планирует ли Насиров баллотироваться в президенты, он ответил утвердительно.

"Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно", — заявил бывший глава ГФС. Он добавил, что официально о своих планах объявит в середине апреля.

Ранее сообщалось, что Насиров опубликовал ежегодную декларацию за 2017 год. Декларация экс-чиновника обнародована в Едином государственном реестре декларации, также он заполнил декларацию перед увольнением за 2018. Согласно внесенным данным, годовой экс-главы фискальной службы составлял 6 гривен процентов в "Укргазбанке".