наверх
27.03.201818:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.30+ 0.04
  • EUR32.65+ 0.22
Рубрики
Ещё
    Политика

    Экс-глава ГФС Насиров сообщил, что идет в президенты

    Тема:

    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (264)

    3710
    По словам уволенного с должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, он продолжает заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью.
    Роман Насиров. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Уволенный с должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил о решении идти в политику. Планами экс-налоговик поделился после заседания Апелляционного административного суда, где рассматривалось его дело.

    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН
    Труханов, Розенблат, Насиров... Виноваты не суды, а некомпетентная власть

    На вопрос, чем он сейчас занимается, Насиров ответил, что не борется за восстановление в должности, а имеет новые цели.

    "Я подал заявление в суд по поводу незаконного увольнения. Даже не знаю, уволили ли меня, или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше", —  цитирует Насирова ТСН.

    На вопрос о том, не планирует ли Насиров баллотироваться в президенты, он ответил утвердительно.

    "Да, почему бы и нет, дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно", — заявил бывший глава ГФС. Он добавил, что официально о своих планах объявит в середине апреля.

    Ранее сообщалось, что Насиров опубликовал ежегодную декларацию за 2017 год. Декларация экс-чиновника обнародована в Едином государственном реестре декларации, также он заполнил декларацию перед увольнением за 2018. Согласно внесенным данным, годовой экс-главы фискальной службы составлял 6 гривен процентов в "Укргазбанке".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Здание МИД Украины
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Андрей Золотарев
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?