Правительство ввело мораторий на проверки СМИ в ходе избирательного процесса. По мнению экспертов, так государство задекларировало принцип невмешательства в свободу слова, однако значение запрета не стоит преувеличивать.
Кабинет министров запретил проверки СМИ до завершения избирательного процесса. Аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев считает, что, таким образом, обеспечивается свободное освещение процесса выборов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".