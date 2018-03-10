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    Александр Клюжев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    08:10 02.11.2017
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    Комментируя нападение на избирательный участок в Днепропетровской области, Александр Клюжев отметил, что попытка сорвать выборы - это негативный сигнал для всех избирателей.
    Гречка. Архивное фото
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    09:26 16.07.2016
    404Довыборы в Раду в семи округах. Результаты
    Масса "технических" кандидатов, вип-агитаторы, административный ресурс и откровенный подкуп: "довыборы" в парламент в очередной раз бьют рекорды использования черных технологий.
    Обыск в газете Вести
    На СМИ всегда можно отыскать механизмы давления – Клюжев
    09:36 15.10.2015
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    Правительство ввело мораторий на проверки СМИ в ходе избирательного процесса. По мнению экспертов, так государство задекларировало принцип невмешательства в свободу слова, однако значение запрета не стоит преувеличивать.
    Обыск в газете Вести. Архивное фото
    Эксперт: запрет на проверки СМИ во время выбров - сигнал от государства
    20:51 13.10.2015
    78Избирательная кампания по местным выборам
    Кабинет министров запретил проверки СМИ до завершения избирательного процесса. Аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев считает, что, таким образом, обеспечивается свободное освещение процесса выборов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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