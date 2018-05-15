наверх
15.05.201810:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.17- 0.03
  • EUR31.37+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Выборы в Украине. Нас ждет знакомый спектакль - Гончаров

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (211)

    70760
    По мнению экономиста Александра Гончарова, многие предприниматели хотели бы разыграть карту "украинского Макрона", но уже вряд ли успеют найти такое лицо жесткого и умного капитализма.
    Выборы в Украине
    bessarabiainform.com

    РИА Новости Украина

    В рядах бизнесменов и предпринимателей полным ходом идет обсуждение кандидатур политиков, которые будут участвовать в намеченных на 2019-й год выборах президента Украины, пишет на своей странице в Facebook директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    УНИАН
    Тренд дня, навстречу выборам-2019: "Старый спектакль с теми же лицами"

    "Уже потихоньку в кругу бизнесменов начинаем обсуждать главную интригу выборов-2019 — кто встретится во II туре президентского забега? Конечно, все мы понимаем, что политики ничего не изменили к лучшему, только усложнили жизнь предпринимателям. Поэтому азартно гадаем, кто будет перетасовывать старую колоду нардепов и министров? Будет ли Он (Она) "заточен" на конфликт? Будет ли Ему (Ей) необходимо поддержание ситуации напряжения, чтобы укреплять и подтверждать свою власть? Ведь если бизнес перестанет бояться, то перестанет и доверять", — пишет Гончаров.

    Эксперт признает, что сейчас среди избирателей нет идеи большинства.

    "Расколоты и предприниматели, и рядовые граждане острыми противоположностями. Даже в нашем киевском узком кругу коллег по бизнесу слишком противоречивые интересы. Да, собственно, наша нация и никогда не была монолитной, и сейчас "элита" живет своей наглухо закрытой роскошной жизнью, а подавляющее большинство бедного и слабообразованного населения — своей очень скромной и нехитрой. Да, были попытки на майданах найти общие интересы, было на короткое время легкое ощущение единства, но в итоге получили всем известное разбитое корыто", — отмечает экономист.

    Читайте также: Кто станет лидером протестного электората в Украине

    Специалист прогнозирует, что действующая власть будет ускорять события.

    "Дискуссии и диалоги ужмут и максимально ограничат. Ну, и для бизнесменов предельно конкретизируется ответ на вопрос, а деньги-то кому отдавать? Многие предприниматели хотели бы разыграть карту украинского Макрона, но уже вряд ли успеют найти такое лицо жесткого и умного капитализма. Поэтому нас ждет прежний спектакль с теми же лицами, и даже с не обновленной драматургией; разорвать связь с прошлым "артисты" не могут по определению. А значит, пока некому будет сделать хороший конец в этой истории. Увы…", — резюмировал Гончаров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля