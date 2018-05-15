Выборы в Украине. Нас ждет знакомый спектакль - Гончаров

РИА Новости Украина

В рядах бизнесменов и предпринимателей полным ходом идет обсуждение кандидатур политиков, которые будут участвовать в намеченных на 2019-й год выборах президента Украины, пишет на своей странице в Facebook директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

"Уже потихоньку в кругу бизнесменов начинаем обсуждать главную интригу выборов-2019 — кто встретится во II туре президентского забега? Конечно, все мы понимаем, что политики ничего не изменили к лучшему, только усложнили жизнь предпринимателям. Поэтому азартно гадаем, кто будет перетасовывать старую колоду нардепов и министров? Будет ли Он (Она) "заточен" на конфликт? Будет ли Ему (Ей) необходимо поддержание ситуации напряжения, чтобы укреплять и подтверждать свою власть? Ведь если бизнес перестанет бояться, то перестанет и доверять", — пишет Гончаров.

Эксперт признает, что сейчас среди избирателей нет идеи большинства.

"Расколоты и предприниматели, и рядовые граждане острыми противоположностями. Даже в нашем киевском узком кругу коллег по бизнесу слишком противоречивые интересы. Да, собственно, наша нация и никогда не была монолитной, и сейчас "элита" живет своей наглухо закрытой роскошной жизнью, а подавляющее большинство бедного и слабообразованного населения — своей очень скромной и нехитрой. Да, были попытки на майданах найти общие интересы, было на короткое время легкое ощущение единства, но в итоге получили всем известное разбитое корыто", — отмечает экономист.

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Специалист прогнозирует, что действующая власть будет ускорять события.

"Дискуссии и диалоги ужмут и максимально ограничат. Ну, и для бизнесменов предельно конкретизируется ответ на вопрос, а деньги-то кому отдавать? Многие предприниматели хотели бы разыграть карту украинского Макрона, но уже вряд ли успеют найти такое лицо жесткого и умного капитализма. Поэтому нас ждет прежний спектакль с теми же лицами, и даже с не обновленной драматургией; разорвать связь с прошлым "артисты" не могут по определению. А значит, пока некому будет сделать хороший конец в этой истории. Увы…", — резюмировал Гончаров.