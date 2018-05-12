Бортник о болезненном поражении Порошенко на грядущих выборах

Перспективы второго президентского срока Петра Порошенко стали еще туманнее, что заметно на международных встречах с западными политиками, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Он (Порошенко — Ред.) превратился уже в хромую утку, в президента, с которым не о чем договариваться, потому что никаких гарантий выполнения этих договоренностей он дать не может. Максимум о чем с ним можно договариваться, это о передаче власти и сохранении статуса-кво на ближайшие девять месяцев", — заявил Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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По его словам, если президент не изменит свою политику и не разгонит сформированную вокруг него команду, его поражение на выборах главы государства в 2019 году будет очень болезненным.

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), если бы президентские выборыпрошли в Украине в середине апреля, то из всех опрошенных респондентов 8% отдали бы голоса за Юлию Тимошенко, 6,3% — за Анатолия Гриценко, 6,1% — за Олега Ляшко. Петр Порошенко — четвертый в этом рейтинге. За ним следуют шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук.