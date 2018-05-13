В Украине жить стыдно, страшно, невозможно. Разочарование культурной элиты

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Победа Майдана в 2014 году многим творческим людям и представителям шоу-бизнеса Украины казалась глотком свежего воздуха. От "кровавого диктатора" Януковича избавились, путь в Европу и к демократии, казалось, открыт, а будущее страны казалось ярким и безоблачным.

Но время шло, заменяя приятные иллюзии горьким отрезвлением. До Европы Украина так и не дошла (разве что тарифами ЖКХ), в НАТО не вступила, зато продолжает гибридно, не до конца и даже не до середины, разрывать отношения с РФ и отказываться от всего российского.

РИА Новости Украина собрало высказывания культурных и общественных деятелей о происходящем в стране. Многие из подборки – в прошлом активные сторонники Евромайдана.

Иван Марчук, художник

УНИАН Художник Иван Марчук

В 2007 году газета The Daily Telegraph включила знаменитого украинского художника Ивана Марчука в список из 100 выдающихся гениев современности.

"Я говорю то, что каждый день смотрю по телевидению, читаю в газете, встречаю на улице. Если в газете 99% негатива, то как я могу этого не знать? Я читаю газеты, потому что хочу знать, где я живу, среди кого я живу. И оказывается, что я живу в помойке, в нашей помойке. У нас нет ни уважения, ни любви, ничего нет. Сейчас здесь жить грустно, стыдно и страшно", – признался Марчук в интервью изданию "Апостроф".

Ранее Марчук заявлял, что "в Украине все идет к худшему" и "мы даже не представляем, в котором болоте сидим, угнетает то, что власть делает с нашим народом”.

Юрий Андрухович, писатель

facebook.com/111mist Писатель Юрий Андрухович

В июле 2014 года писатель Юрий Андрухович говорил, что вместе с Донбассом Украина потеряла "цепи и кандалы" и стала монолитнее. При этом "Крым и Донбасс теперь надо использовать по полной. Крым – как постоянное напоминание во всех международных инстанциях о кричащей российской агрессии, преступное нарушение международного права. А Донбасс – как полигон для рождения по-настоящему боеспособной украинской армии. И хорошо, что у нас есть эта подушка – Донбасс. И что мы останавливаем российского агрессора где-то аж на Донбассе, а не на подступах к Киеву".

А уже в декабре 2017 года Андрухович писал, что проблемы Украины – отнюдь не в Крыме и Донбассе и не в возможном возвращении Януковича, а в том, что вся власть в стране – "латентно антизападная"! Развивая эту тему, писатель предложил украинскую национальную идею: 1) "Украина должна стать (…) активной и наиболее продвинутой частью западного демократического общества" и 2) "Наше предназначение – в обезвреживании России".

Сергей Жадан, писатель, поэт

Сергей Жадан / Facebook Сергей Жадан

Известный писатель Сергей Жадан в интервью изданию "Новое время" заявлял, что в Украине идет борьба против русского языка, а не за украинский и "такая небольшая подмена понятий, а она меняет фактически все".

Писатель добавлял, что языковой вопрос – это козырная карта, которая достается каждый раз из кармана, когда власть не может ответить на социальные или экономические вызовы.

"И вот уже никто не говорит об увеличении минимальной зарплаты и тарифов, о росте курса доллара, а все рассуждают о том, будут ли у нас языковые инспекторы или не будут. Так было при (президенте Викторе) Ющенко, при (президенте Викторе) Януковиче, сейчас и так будет дальше, пока этот вопрос не решат", - заявил Жадан.

Руслана (Лыжичко), певица, музыкант

facebook.com/ruslana.lyzhychko.5 Певица Руслана

Народная артистка Украины, один из символов Майдана Руслана Лыжичко выступила против украинизации, напомнив, что в стране уже была так называемая русификация. Артистка уверена, что Украине не хватает реальной культурной революции.

"Все стремятся сегодня получить новый образ, новый имидж Украины, чтобы себя идентифицировать не только с вышиванками. Мне не хватает культурной революции. Я ждала после Майдана реальной культурной революции. Я очень счастлива, что у нас есть День вышиванки, но, не ругайте меня и не критикуйте в соцсетях, давайте снимем с себя шаровары", – заявила Лыжичко.

Ольга Сумская, актриса

УНИАН Актриса Ольга Сумская

Народная артистка Украины актриса Ольга Сумская уверена, что запрет на выступления российских артистов в стране – спекуляция на отношениях людей и народов.

"Это абсурдная ситуация. Все это спекуляция на наших родственных связях, на отношениях людей, на вере людей. Это очень сложные вещи. Я думаю, как помирить народы и прийти к миру. Это, конечно, миссия дипломатов, но мы конечно должны быть носителями таких мыслей и идеологии. У меня, допустим, родственники там и так у других", – заявила Сумская.

Андрей Курков, писатель

УНИАН Писатель Андрей Курков

Украине не хватает диалога на национальном уровне, считает популярный украинский писатель Андрей Курков..

"Украине катастрофически не хватает национального диалога, национальной дискуссии на любую тему. Когда половина населения (если не больше) молчит, то ничего хорошего не будет… И это молчание в разных регионах продолжается", – сказал писатель.

Святослав Вакарчук, музыкант, лидер группы "Океан Эльзы"

УНИАН Святослав Вакарчук

Музыкант Святослав Вакарчук сейчас балансирует на грани политики. Впрочем, сам он заявляет, что не планирует идти в президенты, но регулярно выдает спичи, объединенные условной темой "Что нам делать с Украиной".

Так, Вакарчук считает, что в Украине две из трех "колон", верховенство права и государственный аппарат, "прогнили насквозь" и что стране нужны 10 пунктов – "первые необходимые шаги, чтобы сделать нашу страну лучшей".

Среди этих шагов – создание Антикоррупционного суда, изменение избирательного законодательство и состава ЦИК, реформа государственной службы, реформа СБУ и др.

Антин Мухарский, шоумен

Антин Мухарский/Facebook Антин Мухарский

Даже один из самых ярых публичных патриотов Украины, Антин Мухарский, недоволен государством и заявлял, что покинул страну.

Свое решение об отъезде он назвал неожиданным и абсолютно спонтанным, "ведь я до последних минут своего пребывания в Украине ждал и верил в то, что меня услышат те чиновники, к которым я обращался лично и на которых возложена ответственность за соблюдение законности в этой стране".

Шоумен объяснял: единственное, что он просил у государства в последнее время – это справедливости, "однако поскольку современное украинское государство не может этого дать", поэтому он решил уехать. Мухарский считает, что его сделали "главным злостным алиментщиком в стране".

Семен Глузман, врач-психиатр, правозащитник и диссидент

УНИАН Семен Глузман, врач-психиатр, правозащитник и диссидент

А у известного правозащитника Семена Глузмана есть свой ответ, почему происходящее в стране напоминает анархию – скоро выборы.

"Да здравствует свобода! Полная. Ничем и никем не ограниченная. С маршами радикалов, стрельбой на улицах, неукротимой жадностью власть имущего ворья. И тупым молчанием граждан, категорически не ощущающих себя таковыми. Понимаю, вскоре выборы. Идет подготовка. Разнообразная. В том числе и выдавливанием из страны молодых людей, не склонных отдавать свои голоса всевозможным паханам, резво создающим в стране свои собственные армии”, – делится мыслями Глузман.