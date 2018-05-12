На выборах президента ждем фальсификаций в промышленных размерах - Рудяков

Во время будущих выборов президента Украины весной 2019 года высока вероятность масштабных фальсификаций из-за низкого рейтинга действующего главы государства Петра Порошенко, считает директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"О втором туре сейчас много говорим и думаем — кого будут вести к Порошенко соперником и соавтором будущей победы, как это видят в Администрации президента. А ведь Петр Алексеевич у нас с первого тура президент. Рейтинги показывают, что у Порошенко очень непростая ситуация, чтоб не сказать плохая с его популярностью как главы страны. Однако к рейтингам нужно относиться осторожно, потому что у Порошенко есть админресурс. В нынешних условиях это не 10-12 процентов, а только восемь — серьезное подспорье. Мы думаем, что в этой грязи избирательной искупались по уши, но это не так. Многие вещи можем увидеть. Например до двух миллионов наших людей в Польше. Это значит, что можно поставить у Дещицы коробку и собрать два миллиона голосов за Петра Алексеевича. У генерала Наева можно поставить вторую коробку и Донецк проголосует за Порошенко. Фальсификации с голосами могут происходить в промышленных размерах", — высказал свои опасения Рудяков на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Напомним, по последним данным социологов, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в случае, если бы президентские выборы в Украине прошли в апреле, возглавила бы президентский рейтинг, за нее проголосовали бы 16,1% избирателей. Кроме того, в случае прохождения во второй тур Тимошенко и Порошенко победила бы глава "Батькивщины", набрав 22,9% против 11,8% голосов за действующего президента. Во втором туре лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко также обошел бы Порошенко, набрав 17% против 12,9%. Сопредседатель "Оппозиционного блока" Бойко тоже выиграл бы с 19,2% голосов у Порошенко (14,7%), если бы прошел во второй тур.

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