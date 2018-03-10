По словам научного директора Института Евро-Атлантического сотрудничества Александра Сушко, оставшиеся законы, которые необходимы для получения безвизового режима, народные депутаты опять будут принимать в искаженном виде.
Научный директор Института евроанлантического сотрудничества Александр Сушко считает, что сейчас происходит переход от военной к политической стадии урегулирования конфликта на Донбассе. Перемирие очень хрупкое, и есть соблазн двигаться быстрее.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.