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    Александр Сушко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
    В срыве безвизового режима с ЕС в 2016 году виновата ВР - Сушко
    12:25 18.02.2016
    623Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По словам научного директора Института Евро-Атлантического сотрудничества Александра Сушко, оставшиеся законы, которые необходимы для получения безвизового режима, народные депутаты опять будут принимать в искаженном виде.
    Ситуация в Донецке
    Предпосылок для проведения честных выборов на Донбассе нет - эксперт
    22:15 02.10.2015
    232Избирательная кампания по местным выборам
    Научный директор Института евроанлантического сотрудничества Александр Сушко считает, что сейчас происходит переход от военной к политической стадии урегулирования конфликта на Донбассе. Перемирие очень хрупкое, и есть соблазн двигаться быстрее.
    Флаг Греции
    "Греческие уроки" для Украины. Чем опасна постоянная жизнь в долг
    11:51 07.07.2015
    1807Украина, экономика, катастрофа
    Последствия референдума в Греции окажутся печальными для экономики страны, при этом Евросоюз в связи с кризисом ужесточит правила принятия в свой состав новых членов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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