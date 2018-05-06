Порошенко: второй срок - проклятие победителя

Николай Песецкий, обозреватель

На днях президент запустил процесс создания единой поместной православной церкви. По словам Порошенко, она была его программным приоритетом. Провластные эксперты говорят, что гарант оставит след в истории, добившись от Константинополя церковной независимости.

Удивительно, но там же в программе друг за другом следуют обещания поднять уровень жизни, защитить население и побороть коррупцию. Неужели их исполнения было бы недостаточно, чтоб войти в историю первым президентом, которому, например, удался пятикратный рост ВВП и "посадка трех друзей"?

Экономический прорыв 100% гарантировал бы гаранту победу на выборах. Однако за годы правления Петру Алексеевичу не удалось создать достаточного количества осязаемых точек роста народного благосостояния. Финансовое благополучие коснулось исключительно узкой прослойки населения, приобщенной к созданию и перераспределению коррупционной подати.

Фактически, запуск процедуры получения автокефалии означает признание Порошенко своей несостоятельности в качестве главы государства. Войну закончить не смог, ограничить влияние олигархов и коррупционеров — тоже. Более того, на законодательном уровне легализовал продолжение войсковой операции, наделив себя диктаторскими полномочиями. Вляпался в Мальдивский и Панамский скандалы.

Учитывая стартовые предвыборные позиции, главе государства нужен был неординарный ход. Нечто иррациональное, способное перекрыть медийный поток международной порки и внутриукраинской критики.

"Я абсолютно уверен, что решение о получении УПЦ Томоса про автокефалию вызовет значительный подъем украинского национального духа. Мы все обязаны ответственно действовать для того, чтобы это случилось", — заявил Порошенко в студии "Свободы слова" на ICTV.

Действительно, нынешняя власть и особенно президент, как абсолютное ее воплощение, являются главными источниками морального угнетения украинцев. Однако если Петру Алексеевичу удастся снять с УПЦ клеймо "раскольников" и добиться "официального" статуса, это вполне может вернуть поддержку миллионов ее прихожан.

Кроме "духовного подъема" потенциальных сторонников Порошенко озвучил еще один мотив — геополитический. "Тут не только религия, тут геополитика. Для меня дело утверждения независимой поместной церкви — такого же веса, как безвиз, Соглашение об ассоциации, как наша общая борьба за членство в Евросоюзе, за членство в НАТО. Это вопрос национальной безопасности и обороны в этой гибридной войне. Потому что Кремль рассматривает Русскую церковь как один из основных инструментов влияния на Украину", — сказал он, выступая в Верховной Раде.

Только ленивый не пнул президента за "торговлю с оккупантом". На 4 год конфликта Украина продолжает закупать уголь, газ и ядерное топливо у России. Избирателя Петра Алексеевича раздражают подковёрные договоренности с Медведчуком, Липецкая фабрика и Минские соглашения. Естественно, этим воспользуются его соперники по избирательной гонке.

Отныне же глава государства выступает в качестве разрушителя одного из столпов режима Владимира Путина — «политического православия». Расчет идет на то, что, получив признание Константинополя, удастся организовать выход украинских приходов из Московского патриархата. Что не только лишит последнего звания наиболее многочисленного из числа православных, но и ударит по власти РФ в целом.

Это вписывается как в мировую повестку борьбы Запада против России, так и в ожидания националистической части электората. А, значит, могло бы снять всевозможные неудобные вопросы к президенту. Если бы не одно "но".

Если послушать представителей власти, то обретение нового статуса УПЦ является самодостаточным условием для оттока православных из "пророссийских" храмов в "проукраинские". Якобы до этого для "прогрессивных" прихожан МП, выступающих против войны, единственной помехой для перехода в КП являлся статус "раскольников". А как только он исчезнет — исчезнут препятствия для смены патриархата.

А если не сменят, что тогда? Барьер исчез, а перетока не происходит. Как его стимулировать? Кто и как будет проводить психологическую обработку? Каким образом убедят «прогрессистов» перейти на сторону КП? Будет ли запущена некая пиар-кампания, специальная социальная реклама, пропагандирующая "правильную" сторону?

Поставим вопрос иначе. Какой смысл все это затевать, если не заготовлены инструменты, способные стимулировать "миграцию" прихожан из одного храма в другой? Какой будет критерий успешности? По состоянию на 2016 год в Украине насчитывалось почти 11 с половиной тысяч приходов Московского патриархата. Сколько приходов в год должен терять МП, чтобы считать затею Порошенко успешной? Кто будет замерять и публиковать отчеты?

По сути, гарант может попасть в уже классическую для него ловушку: никаких реальных ощутимых преимуществ, кроме краткосрочного пиар-эффекта, создание автокефальной поместной церкви не принесет в настоящий момент и не гарантирует в будущем.

ПАП надеется, что вновь сможет стать кандидатом, "вершащим историю", что поможет погасить волну общественного негодования в его сторону. Однако Порошенко уже примерял эту роль: в 2014 он обещал окончить войну за две недели. В 2018 он может запустить ее новый виток — на религиозной почве.

Технологию переизбрания, выбранную консультантами Банковой, выделяет одна иллюзия. Успех или поражение в создании автокефальной поместной церкви преподносят исключительно в ключе политических перспектив их босса. Как будто от столь радикального шага зависит карьера всего одного человека, а не судьба целого государства. Придворные пропагандисты рисуют ситуацию так, будто не будет сложных препятствий и тяжких последствий. Например, в виде протеста русскоязычных регионов — Одессы, Харькова, Запорожья. Или надеются, что давление на тамошних мэров вынудит последних агитировать за президента вопреки местным настроениям?

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В общем, второй срок ПАП грозит превратиться в сплошную зону общественной турбулентности. Порошенко настигнет "проклятие победителя", когда одержавший победу осознает, что заплатил за нее слишком высокую цену. Последней могут оказаться остатки хрупкого мира и гражданского спокойствия.