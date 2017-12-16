Кивалов: проблема языка в Украине создана искусственно

РИА Новости Украина

Украине следует изменить норму закона, касающегося обучения на русском языке. Об этом идет речь в заключении Венецианской комиссии о нормах нового Закона Украины "Об образовании".

"Новый закон не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского, наиболее используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, и поэтому возникает вопрос дискриминации", – говорится в решении.

Венецианская комиссия считает, что решить эту проблему поможет внесение изменений в 7 статью и замена этого положения более сбалансированным.

"Языковую" ситуацию в стране на своей странице в Facebook проанализировал народный депутат Сергей Кивалов.

"Продвижение украинского языка и сбережение языков национальных меньшинств – задача абсолютно посильная. Не надо быть великим экспертом, чтобы понимать, что проблема языка в Украине – искусственно созданная, надуманная. И нужна она исключительно политикам, как инструмент их борьбы за власть. Других же инструментов у них нет", – написал депутат.

По мнению Венецианской комиссии, критика "языковых норм" справедлива, напоминает он.

"Во многих аспектах они не соответствуют европейским стандартам и требуют пересмотра. Пересмотра как путем внесения изменений в действующий закон "Об образовании", так и путем формулирования новой редакции закона о среднем образовании", – сообщил Кивалов.

Facebook Сергея Кивалова Комментарий Сергея Кивалова о языковой статье закона об образовании

Также согласно заключению, продолжает парламентарий, Европейская комиссия за демократию через право не разделяет легкости, с которой отдельные наши чиновники отметают действующий закон "Об основах языковой политики в Украине" как "утративший актуальность".

"Она указала на противоречия между ним и новым законом "Об образовании", которые нужно устранять путем внесения изменений в закон. Не ускользнула от внимания Комиссии и практика современного украинского парламентаризма, когда ко второму чтению, в консультации с организациями национальных меньшинств, согласовывается одна норма – взвешенная, одобренная европейскими экспертами. А в последний момент перед принятием закона в целом, она тихо заменяется на другую – радикальную. Без всяких консультаций с представителями национальных меньшинств. По мнению комиссии, так делать неправильно. Процедуру консультаций следует точно так же выдерживать и для последней редакции", – акцентировал внимание депутат.

Также он особо подчеркнул, что заключение комиссии нужно воспринимать именно как победу для Украины.

"Ведь в этом заключении – дорожная карта выхода из никому не нужного противоречия как внутри Украины, так и с нашими соседями, предложенная не предвзятой третьей стороной. Причем, третьей стороной исключительно компетентной, и авторитетной – что немаловажно – для всех участников противоречия", – написал Кивалов.

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По его словам, "если действующая власть Украины действительно хочет мира и покоя в стране, если не стремится ущемить малые народы, если неприемлемыми запретами не хочет подменить конституционные права каждого гражданина говорить на родном языке, на том языке, на котором он хочет, изучать этот язык, учиться на этом языке, то рекомендации Венецианской комиссии должны быть выполнены в полном объеме и без истерик".