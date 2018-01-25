Венецианская комиссия: Украина должна начать диалог с нацменьшинствами

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Украине после заключения Венецианской комиссии (ВК) по языковым статьям закона об образовании следует начать диалог с представителями нацменьшинств, разговаривающих на языках стран ЕС, чтобы договориться об условиях преподавания в школах, заявил секретарь комиссии Томас Маркерт.

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По его словам, согласно заключению комиссии, Украина может решить вопрос схемы и объема преподавания на языках нацменьшинств, разговаривающих на языках стран ЕС, на уровне новых законов и подзаконных актов. Он считает, что для этого Киев должен начать диалог с представителями нацменьшинств.

"Все в руках вашего правительства. Вы должны провести консультации с представителями этих меньшинств, прежде всего румынской и венгерской (диаспор — ред.) как крупнейших, но учитывая также мнение других, чтобы договориться о необходимом объеме преподавания языков этих меньшинств", — сказал Маркерт в интервью интернет-изданию "Европейская правда".

При этом он признал, что представители нацменьшинств, разговаривающих на русском языке, по принятому закону оказались в худшей ситуации в вопросе права обучения на родном языке в Украине по сравнению с представителями меньшинств, разговаривающих на европейских языках.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

По данным минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения, Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации. При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации. В Минобразования не согласны с этим утверждением, а глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что русскому языку на Украине ничего не угрожает.