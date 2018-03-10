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    Сергей Вовк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Ремонт дорог в Киеве. Архивное фото
    Строительство бетонных дорог в Украине не обойдется без РФ - эксперт
    02:58 18.11.2017
    1299
    Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк в эфире «ГС» отметил, что важным отличием цементной дороги от бетонной является то, что она может быть на 100% построена из украинских материалов.
    Директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк
    В конфликте вокруг "Укрзализныци" Гройсман выбрал "правду" Бальчуна - эксперт
    20:47 07.02.2017
    302
    Директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк в эфире "ГС" прокомментировал последнее заявление Кабинета министров о том, что отныне все вопросы, касающиеся "Укрзализныци", будут решаться коллегиально на заседании правительства.
    Сергей Вовк
    Поможет ли Дорожный фонд уйти от схемы ямочного ремонта. Мнение эксперта
    12:10 06.10.2016
    245
    Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк в эфире Голоса Столицы заявил, что создание Дорожного фонда поможет накапливать деньги на дорожные нужды.
    Укрзализныця. Архивное фото
    Вовк об "Укрзализныце" и поставках топлива
    15:05 08.03.2016
    892
    "Укрзализныця" угрожает прекратить движение поездов Юго-Западной железной дороги из-за решения АМКУ приостановить закупку дизтоплива для ее нужд.
    Укрзализныця
    Эксперт: между "Укрзализныцей" и поставщиками дизтоплива идет информационная война
    19:41 04.03.2016
    393Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк отметил, что заявление "Укрзализныци" по поводу остановки поездов Юго-Западной железной дороги из-за блокирования процедуры закупки дизельного топлива является элементом информационной войны.
    Сергей Вовк
    В ГПУ прокомментировали возобновление в должности скандального судьи Вовка
    03:49 03.02.2016
    1002
    Как отметили в ГПУ, решение ВАСУ по отмене отстранения Сергея Вовка от должности судьи является необоснованным и принятым вопреки требованиям действующего законодательства.
    Сергей Вовк
    Судья Вовк, посадивший Луценко, вновь ведет заседания в Печерском суде
    16:28 02.02.2016
    905
    Верховная Рада разрешила арестовать судьей Оксану Царевич, Виктора Кицюка и Сергея Вовка в марте прошлого года. Санкция на арест была выдана по просьбе Генеральной прокуратуры.
    Судьи Печерского районного суда Оксана Царевич, Виктор Кицюк и Сергей Вовк. Архивное фото
    Расследование против судей, которые судили "Автомайдан", завершено
    20:30 18.11.2015
    362Онищенко: новая партия компромата
    Следственным управлением прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в уголовных процессах по подозрению судей Печерского районного суда города Киева В. Царевич и В. Кицюка в совершении уголовных правонарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры.
    Самолет
    Авиационный транспорт остается самым безопасным – эксперт
    10:38 02.11.2015
    311
    По абсолютным показателям авиационный транспорт является самым безопасным, но с другой стороны, автомобильные аварии не вызывают такого резонанса, считает директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Шокин направил ходатайства об отстранении с должностей судей Царевич и Вовка
    20:36 10.07.2015
    155Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как сообщили в пресс-службе ведомства, в генеральной прокуратуре Украины считают, что судьи Царевич и Вовк могут препятствовать уголовному производству, в которых они являются фигурантами.
    Сергей Вовк
    Материалы по делу против судьи Вовка направлены в суд - прокуратура
    09:57 05.06.2015
    127Дело Ефремова. Первый пошел?
    В прокуратуре отметили, что расследование в отношении Вовка по делу о вынесении судьей заведомо неправосудного решения завершено. Обвинительный акт против судьи направлен в суд.
    Сергей Вовк
    Апелляционный суд Киева оставил судью Вовка на свободе
    00:34 18.03.2015
    189Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Ни прокурор, по представлению которого рассматривалась апелляция, ни сам отстраненный судья Вовк на принятие решения апелляционного суда не явились. Решение суда выслушал адвокат Вовка.
    Судьи Печерского районного суда Оксана Царевич, Виктор Кицюк и Сергей Вовк
    Пять судей Киева и области отстранили от должностей из-за расследований
    14:08 10.03.2015
    184
    Четыре судьи Печерского райсуда Киева и судья Бориспольского района Киевской области освобождены от своих должностей в связи с уголовными расследованиями их деятельности.
    Сергей Вовк
    Судью Вовка отстранили от должности из-за расследования
    12:03 10.03.2015
    42Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Согласно данным, Высшая квалификационная комиссия отстранила судью Печерского райсуда Сергея Вовка от должности на два месяца.
    Сергей Вовк. Архивное фото
    Голосеевский суд Киева отказался арестовать судью Вовка
    01:21 07.03.2015
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    Как заявила пресс-секретарь прокурора Киева Алена Яхно, прокурор города Сергей Юлдашев возмущен таким решением суда и считает, что справедливое решение столичный суд в данном случае не вынес.
    Судьи Печерского районного суда Оксана Царевич, Виктор Кицюк и Сергей Вовк
    Судить Кицюк и Царевич будут в Виннице
    10:09 06.03.2015
    439Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Согласно данным, по Царевич и Кицюку будет суд в Виннице. Председательствовать будет судья Олейник по Царевич 11.30, по Кицюку 15.30.
    Сергей Вовк
    Голосеевский райсуд изберет меру пресечения судье Вовку
    09:11 06.03.2015
    107Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Алена Яхно, в 10.00 запланировано рассмотрение ходатайства столичной прокуратуры об избрании меры пресечения судьи Печерского райсуда Киева Сергею Вовку.
    Судья Печерского районного суда Оксана Царевич. Архивное фото
    Обзор соцсетей: арест права судить или еще что...
    17:04 05.03.2015
    469Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Накануне Верховная Рада разрешила арестовать трех судей скандального Печерского суда Киева. Эту тему живо обсуждают украинцы в соцсетях.
    Молоточек судьи
    Арест судей Вовка, Царевич и Кицюка: наказание, давление или возмездие
    14:35 05.03.2015
    898Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Из десятков судей, которые вынесли "неправильные" решения в отношении активистов Майдана и Автомайдана, первыми под горячую руку попали судьи Печерского райсуда Оксана Царевич, Владимир Кицюк и Сергей Вовк. Прокуратура требует их ареста.
    Судьи Печерского районного суда Оксана Царевич и Виктор Кицюк
    Заседание Верховной Рады: порка коллег и арест судей
    18:43 04.03.2015
    1011МВФ, поправки в бюджет и заседание ВР.
    Несмотря на то, что заседание парламента в среду, 4 марта, проходило по сокращенной программе, депутатам все же удалось похвастать результатами. Хотя стоит отметить, что основная часть их работы была посвящена наказанию провинившихся.
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