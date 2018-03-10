Директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк в эфире "ГС" прокомментировал последнее заявление Кабинета министров о том, что отныне все вопросы, касающиеся "Укрзализныци", будут решаться коллегиально на заседании правительства.
Директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк отметил, что заявление "Укрзализныци" по поводу остановки поездов Юго-Западной железной дороги из-за блокирования процедуры закупки дизельного топлива является элементом информационной войны.
Следственным управлением прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в уголовных процессах по подозрению судей Печерского районного суда города Киева В. Царевич и В. Кицюка в совершении уголовных правонарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры.
По абсолютным показателям авиационный транспорт является самым безопасным, но с другой стороны, автомобильные аварии не вызывают такого резонанса, считает директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк.
Из десятков судей, которые вынесли "неправильные" решения в отношении активистов Майдана и Автомайдана, первыми под горячую руку попали судьи Печерского райсуда Оксана Царевич, Владимир Кицюк и Сергей Вовк. Прокуратура требует их ареста.
Несмотря на то, что заседание парламента в среду, 4 марта, проходило по сокращенной программе, депутатам все же удалось похвастать результатами. Хотя стоит отметить, что основная часть их работы была посвящена наказанию провинившихся.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".