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    Грицак озвучил задачи СБУ после завершения АТО

    (обновлено: )45004
    Глава СБУ Василий Грицак отметил, что Служба безопасности продолжит эффективное выполнение поставленных задач по "противодействию российский агрессии" до восстановления территориальной целостности Украины.
    Военные в Донбассе
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины продолжит эффективно выполнять поставленные перед ведомством задачи по "противодействию российский агрессии".

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    Об этом сказал глава ведомства Василий Грицак после подписания президентом Украины Петром Порошенко указа о начале операции Объединенных сил, которым прекращается проведение АТО. 

    Силы и средства субъектов борьбы с терроризмом, которые были привлечены к проведению АТО на территории Донецкой и Луганской областей, переходят в подчинение командующему Объединенных сил, сказал Грицак.

    "Служба продолжит эффективное выполнение поставленных задач по противодействию российский агрессии до окончательного восстановления территориальной целостности Украины", — отметил Василий Грицак.

    Он напомнил, что за четыре года антитеррористической операции Служба потеряла 24 своих сотрудника.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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