Грицак озвучил задачи СБУ после завершения АТО

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины продолжит эффективно выполнять поставленные перед ведомством задачи по "противодействию российский агрессии".

Об этом сказал глава ведомства Василий Грицак после подписания президентом Украины Петром Порошенко указа о начале операции Объединенных сил, которым прекращается проведение АТО.

Силы и средства субъектов борьбы с терроризмом, которые были привлечены к проведению АТО на территории Донецкой и Луганской областей, переходят в подчинение командующему Объединенных сил, сказал Грицак.

"Служба продолжит эффективное выполнение поставленных задач по противодействию российский агрессии до окончательного восстановления территориальной целостности Украины", — отметил Василий Грицак.

Он напомнил, что за четыре года антитеррористической операции Служба потеряла 24 своих сотрудника.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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